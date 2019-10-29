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      Стрілянина у Харкові: кілер Титов перед загибеллю підпалив власне авто – відео

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      Перед стріляниною чоловіки разом відпочивали у кафе
      Перед стріляниною чоловіки разом відпочивали у кафе / фейсбук Дениса Казанського

      Кривава стрілянина у Харкові сталася 25 жовтня. Тоді двоє чоловіків – Георгій Ісаков та Володимир Борох – на стоянці торгового центру "Восторг" почали стріляти у Олексія Титова. Той відкрив вогонь у відповідь, вбивши останнього та поранивши іншого. Далі ж він кинувся навтьоки на власному авто. Втім, проїхавши декілька кілометрів він залишив її в одному з харківських дворів і підпалив.

      Далі чоловік намагався втекти від поліції пішки. Проте вже біля вокзалу його оточили правоохоронці. Здаватися їм Титов не збирався і підірвав себе на місці гранатою. Тепер же у мережі з’явилося відео його палаючого автомобіля. Ролик зняли очевидці.

      Читайте також: Дістав гранату і підірвав себе, – поліція про загибель стрілка в Харкові

      Воно ж було чути що вона рванула…Чия ж це машина? Нічого собі,
      – коментує інцидент очевидиця.

      Спочатку видно, як в автомобілі палає вогонь, далі – в небо підіймаються клуби диму.

      Як у Харкові гасили автомобіль кілера Титова: відео (увага – ненормативна лексика 18+)

      Що відомо про перестрілку у Харкові?

      • Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків (Георгій Ісаков і Володимир Борох) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка (Олексія Титова). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту.
      • Правоохоронці знайшли підпалене авто Титова поблизу Південного вокзалу. Чоловік підірвався на смерть на очах поліцейських.
      • На місці перестрілки загинув Володимир Борох, а Георгій Ісаков отримав поранення. Він у тяжкому стані в лікарні.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Стрілянина у Харкові Новини Харкова Вибух Пожежа
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