Стрілянина у Харкові: кілер Титов перед загибеллю підпалив власне авто – відео
Кривава стрілянина у Харкові сталася 25 жовтня. Тоді двоє чоловіків – Георгій Ісаков та Володимир Борох – на стоянці торгового центру "Восторг" почали стріляти у Олексія Титова. Той відкрив вогонь у відповідь, вбивши останнього та поранивши іншого. Далі ж він кинувся навтьоки на власному авто. Втім, проїхавши декілька кілометрів він залишив її в одному з харківських дворів і підпалив.
Далі чоловік намагався втекти від поліції пішки. Проте вже біля вокзалу його оточили правоохоронці. Здаватися їм Титов не збирався і підірвав себе на місці гранатою. Тепер же у мережі з’явилося відео його палаючого автомобіля. Ролик зняли очевидці.
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Воно ж було чути що вона рванула…Чия ж це машина? Нічого собі,
– коментує інцидент очевидиця.
Спочатку видно, як в автомобілі палає вогонь, далі – в небо підіймаються клуби диму.
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Що відомо про перестрілку у Харкові?
- Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків (Георгій Ісаков і Володимир Борох) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка (Олексія Титова). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту.
- Правоохоронці знайшли підпалене авто Титова поблизу Південного вокзалу. Чоловік підірвався на смерть на очах поліцейських.
- На місці перестрілки загинув Володимир Борох, а Георгій Ісаков отримав поранення. Він у тяжкому стані в лікарні.
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