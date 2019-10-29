Стрілянина у Харкові: кілер Титов перед загибеллю підпалив власне авто – відео

Кривава стрілянина у Харкові сталася 25 жовтня. Тоді двоє чоловіків – Георгій Ісаков та Володимир Борох – на стоянці торгового центру "Восторг" почали стріляти у Олексія Титова. Той відкрив вогонь у відповідь, вбивши останнього та поранивши іншого. Далі ж він кинувся навтьоки на власному авто. Втім, проїхавши декілька кілометрів він залишив її в одному з харківських дворів і підпалив.

Далі чоловік намагався втекти від поліції пішки. Проте вже біля вокзалу його оточили правоохоронці. Здаватися їм Титов не збирався і підірвав себе на місці гранатою. Тепер же у мережі з’явилося відео його палаючого автомобіля. Ролик зняли очевидці.

Читайте також: Дістав гранату і підірвав себе, – поліція про загибель стрілка в Харкові

Воно ж було чути що вона рванула…Чия ж це машина? Нічого собі,

– коментує інцидент очевидиця.

Спочатку видно, як в автомобілі палає вогонь, далі – в небо підіймаються клуби диму.

Як у Харкові гасили автомобіль кілера Титова: відео (увага – ненормативна лексика 18+)

Що відомо про перестрілку у Харкові?