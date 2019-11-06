Стрілянина у Харкові: підозрюваний іноземець втік у Росію

Підозрюваний у стрілянині в Харкові 24-річний азербайджанець втік у Російську Федерацію.

Підозрюваний близько 22:00 перетнув українсько-російський кордон і попрямував до РФ через пункт пропуску Гоптівка. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

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За даними поліції, зараз вирішується питання про оголошення чоловіка у міжнародний розшук і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Що відомо про стрілянину у Харкові?

Гучний конфлікт зі стріляниною трапився між двома азербайджанцями. Один із них – 30-річний постраждалий – зараз у лікарні. А ось 36-річного стрілка правоохоронці шукають.

Інцидент трапився ввечері 5 листопада біля спортивного клубу в районі станції метро "Студентська" у Харкові . Один з іноземців отримав поранення живота, передпліччя та ноги. Він у тяжкому стані у лікарні. Під час сутички був також обстріляний автомобіль Mitsubishi.

На місці події поліція відразу затримала 14 осіб, ймовірно, причетних до інциденту. Тепер правоохоронці уточнюють: це – свідки інциденту. Усі вони віком від 18 до 21 року, мешкають у Харкові та є студентами різних вишів. Їх опитали та відпустили під зобов'язання прийти за викликом слідчого.

Відео з місця стрілянини у Харкові