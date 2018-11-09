05:42
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Стрілянина у Каліфорнії: ФБР не знайшло доказів наявності спільників у каліфорнійського стрільця

      65 Читать новость на русском
      Ян Девід Лонг
      Ян Девід Лонг / cbsnews

      Правоохоронні органи в американському штаті Каліфорнія не знайшли жодних свідчень того, що у Яна Девіда Лонга, який застрелив 12 людей у місті Таузанд-Окс, були спільники.

      Про це у четвер повідомив заступник директора підрозділу ФБР Лос-Анджелесі Пол Делакорт на прес-конференції, яку транслювали центральні телеканали.

      Читайте також: Стрілянина в Каліфорнії: останні новини

      Наразі нічого не вказує на наявність спільників або інших загроз для Лос-Анджелеса,
      – зазначив Делакорт.

      Він також додав, що слідчі наразі проводять обшук в будинку Лонга недалеко від Таузанд-Окс, а також в його автомобілі. Представник ФБР пояснив, що влада намагається встановити мотиви злочинця. Пол Делакорт наголосив, що зараз "спекулювати щодо цього буде передчасно".

      Раніше 24 канал повідомляв, що в одному з барів міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий почав розстрілювати відвідувачів і персонал, у підсумку жертвами зловмисника стали щонайменше 12 осіб, зокрема офіцер поліції.

      Нагадаємо, що 27 жовтня у місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) сталась інша жахлива стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували у синагозі. Загинуло понад 10 осіб. Після перестрілки з поліцією нападник здався правоохоронцям.

      Теги: Новини США Кримінальні новини Стрілянина в Каліфорнії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сьогодні , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      8 листопада , 20:01 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      8 листопада , 23:00 Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      8 листопада , 22:01 Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      Украина – страна разрушающих компромиссов
      8 листопада , 22:00 Украина – страна разрушающих компромиссов
      Блог Соцмережі
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Трампа не переконали: G7 роз’їхалася без важливої домовленості
       28 травня 2017 , 17:00
      Як виглядає запуск російських ракет у паралельній реальності
      4 вересня 2015 , 12:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук