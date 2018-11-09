Стрілянина у Каліфорнії: ФБР не знайшло доказів наявності спільників у каліфорнійського стрільця

Правоохоронні органи в американському штаті Каліфорнія не знайшли жодних свідчень того, що у Яна Девіда Лонга, який застрелив 12 людей у місті Таузанд-Окс, були спільники.

Про це у четвер повідомив заступник директора підрозділу ФБР Лос-Анджелесі Пол Делакорт на прес-конференції, яку транслювали центральні телеканали.

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Наразі нічого не вказує на наявність спільників або інших загроз для Лос-Анджелеса,

– зазначив Делакорт.

Він також додав, що слідчі наразі проводять обшук в будинку Лонга недалеко від Таузанд-Окс, а також в його автомобілі. Представник ФБР пояснив, що влада намагається встановити мотиви злочинця. Пол Делакорт наголосив, що зараз "спекулювати щодо цього буде передчасно".

Раніше 24 канал повідомляв, що в одному з барів міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий почав розстрілювати відвідувачів і персонал, у підсумку жертвами зловмисника стали щонайменше 12 осіб, зокрема офіцер поліції.

Нагадаємо, що 27 жовтня у місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) сталась інша жахлива стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували у синагозі. Загинуло понад 10 осіб. Після перестрілки з поліцією нападник здався правоохоронцям.