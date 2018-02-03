Стрілянина у Лас-Вегасі: пред’явлено перші обвинувачення
04:47, сьогодні 2216 Читать новость на русском
Жителю Арізони Дугласу Хэилу пред'явили звинувачення у продажу бронебійних патронів для стрільця з Лас-Вегаса, який вбив 58 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Йому були пред'явлені звинувачення у виробництві та продажі боєприпасів без ліцензії.
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Відзначається, що Хэил став першим, кому були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі стріляниною в Лас-Вегасі.
Нагадаємо, у США ввечері 1 жовтня на фестивалі кантрі-музики у Лас-Вегасі сталась масштабна стрілянина. Відомо про 58 загиблих людей та понад 500 постраждалих.
Нападник, 64-річний Стівен Педдок, відкрив вогонь по відвідувачах фестивалю з вікна готельного номера і застрелився до приходу поліції.
Джерело: 24 Канал
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