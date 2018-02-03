Стрілянина у Лас-Вегасі: пред’явлено перші обвинувачення

Жителю Арізони Дугласу Хэилу пред'явили звинувачення у продажу бронебійних патронів для стрільця з Лас-Вегаса, який вбив 58 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Йому були пред'явлені звинувачення у виробництві та продажі боєприпасів без ліцензії.

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Відзначається, що Хэил став першим, кому були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі стріляниною в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, у США ввечері 1 жовтня на фестивалі кантрі-музики у Лас-Вегасі сталась масштабна стрілянина. Відомо про 58 загиблих людей та понад 500 постраждалих.



Нападник, 64-річний Стівен Педдок, відкрив вогонь по відвідувачах фестивалю з вікна готельного номера і застрелився до приходу поліції.