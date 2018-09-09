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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стрілянина у Макдональдсі в США: одна людина загинула, четверо поранено

195 Читать новость на русском
McDonald's
McDonald's / ajc.com

Внаслідок стрілянини у ресторані "Макдональдсі" в США загинула одна людина та ще четверо поранені. Злочинець відкрив вогонь у закладі, що розташований недалеко від Обернського університету в американському штаті Алабама.

Про це повідомило видання Independent.

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Зазначається, що 20-річний чоловік від отриманих вогнепальних поранень помер на місці. Відомо, що серед поранених – студент Обернського університету і 16-річний підліток, якого госпіталізували у важкому стані разом з іншими потерпілими. Також серед поранених 19-річна дівчина та 21-річний чоловік.

Попередньо була отримана інформація про те, що безпосередньо перед перестрілкою відбулася сварка,
– повідомляється в заяві, яка надійшла в поліцію США.

Правоохоронні органи поки не надали ніякої інформації про підозрюваного, який, за повідомленнями університету, все ще перебуває на волі.

 

Теги: Новини США Кримінальні новини Зброя
Джерело: 24 Канал
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