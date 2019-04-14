Стрілянина у Мельбурні: чотири людини постраждали внаслідок інциденту

Невідомий чоловік відкрив стрілянину біля входу в нічний клуб Love Machine в австралійському Мельбурні. Двоє поранених перебувають у критичному стані. Це чоловік 28 років і ще одна людина, особа якої не встановлена.

Отримавши повідомлення про стрілянину співробітники правоохоронних органів одразу прибули на місце події. Разом з поліцейськими також прибула бригада криміналістів та лікарі швидкої допомоги. На місці стрілянини виявлено закривавлений одяг і гільзи від патронів.

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Правоохоронці оточили місце інциденту та перекрили кілька вулиць. Наразі затримати чоловіка, який вчинив стрілянину поліції не вдалося.

Prahran shooting: @VictoriaPolice confirm 4 men were shot and gunman still on the run.



Two victims are in critical conditions - a 28yo man and an unidentified man.



Two other men - one aged 29 the other in his 50s - are in stable conditions. @3AW693 pic.twitter.com/qpYmR13WtM — Pat Mitchell (@patty_mitchell) 13 квітня 2019 р.

ЗМІ повідомляють, що інцидент стався близько 3:20 за місцевим часом (20:20 суботи за Києвом). Люди у приміщенні нічного клубу не чули звуків стрілянини.

This is the scene outside Melbourne’s iconic Love Machine nightclub following a shooting early this morning. Multiple people have been injured. No official word on their conditions. @9NewsMelb @9NewsAUS pic.twitter.com/f2SgO1gEb8 — Sam Cucchiara (@SamCucchiara9) 13 квітня 2019 р.