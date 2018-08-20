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Стрілянина у мерії Харкова: опубліковано відео зсередини будівлі

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З'явилося відео з холу мерії Харкова
З'явилося відео з холу мерії Харкова / ГУ НП

У мережі з’явилося з камер спостереження встановлених усередині Харківської міськради, на яких зафіксовано дії зловмисника, що смертельно поранив поліцейського.

Відповідне відео опублікувало місцеве видання NewsRoom.

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Ролик починається з того, що чоловік уже перебуває у холі мерії. Крім того, у дальньому кутку кадру, біля вхідних дверей, можна розгледіти пораненого охоронця, який лежить на підлозі.

Зауважимо, що деякий час стрілець стоїть на місці, потім починає щось говорити та робить два постріли у бік входу. Щоправда, одного разу пістолет дає осічку, однак чоловік її самостійно нейтралізує.

Згодом на місце інциденту прибувають патрульні, і один з яких заглядає досередини, але зловмисник підходить впритул до дверей, робить один залп, і відходить назад. Опісля він змінює магазин та знову прямує до входу.

Також видно, що чоловік стріляє тричі, переступає через пораненого охоронця та виходить з будівлі, продовжуючи вести вогонь. Як зазначає видання, його застрелили, коли у нього закінчилися патрони.

Відео стрілянини у будівлі мерії Харкова 

Нагадаємо, за інформацією поліції, коли стрілець почав стріляти по стінах міської ради Харкова, то повз проїжджала машина, в якій перебували двоє дорослих з маленькою дитиною. Правоохоронці підкреслюють, що зловмисник почав до них кричати, а потім відкрив вогонь.

хроніка подій
Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Стрілянина поблизу мерії Харкова
Джерело: 24 Канал
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