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Стрілянина у міськраді Харкова: як розгорталися події

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У поліції розповіли, як розгорталися події під час стрілянини у центрі Харкова
У поліції розповіли, як розгорталися події під час стрілянини у центрі Харкова / "Весь Харків"

У поліції оприлюднили перебіг події щодо стрілянини поблизу міськради Харкова. За словами правоохоронців, зловмисник намагався вбити всіх охоронців Харківської міськради, однак не знайшов їх всередині будівлі.

Про це під час брифінгу розповів начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, передає ТСН.

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Події розвивалися так: невстановлений досі нами чоловік віком приблизно 50 років з невідомих причин почав стріляти по вхідних дверях Харківської міськради. Випадковими свідками стрілянини стали люди, які на автомобілі "Шкода" проїжджали повз міськраду та зупинилися на перехресті на червоне світло світлофора. Зловмисник вистрілив у бік автівки та влучив в праве переднє колесо. На звуки пострілів вийшов охоронець установи та відразу отримав від злодія кульове поранення,
– переконує він.

За його словами, на момент нападу в будівлі перебували ще два охоронці.

"Коли вони побачили чоловіка зі зброєю, то забігли назад до неї, нападник пішов за ними. За 5 хвилин він обійшов два поверхи будівлі, вочевидь, маючи намір розправитися зі свідками. Однак, їх не знайшов та спустився до входу, де там його вже чекали патрульні", – додав Бех.

Крім того він зауважив, після того, як зловмисник вийшов з Харківської міськради, поліцейський Дмитро Кирієнко наказав чоловікові кинути зброю, однак той кілька разів вистрілив у правоохоронця.

"Також з місця події бригада швидкої медичної допомоги до реанімаційного відділення Харківської міської клінічної лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітки у тяжкому стані госпіталізувала 48-річного працівника охоронної фірми. Його прооперовано, зараз чоловік перебуває під наглядом лікарів", – констатував керівник поліції Харківщини.

Нагадаємо, уночі проти 20 серпня невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Після прибуття на місце події правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по поліцейських і поранив одного з них. Від отриманого вогнепального поранення 29-річний поліцейський Дмитро Кірієнко помер. Самого нападника правоохоронцям вдалось ліквідувати. З метою опізнання та з’ясування мотивів вони опублікували його посмертне фото.

хроніка подій
Теги: Новини Харкова Стрілянина поблизу мерії Харкова Розслідування Поліція Новини України Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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