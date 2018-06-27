Стрілянина у підлітка на Київщині: суд арештував екс-помічника нардепа

У середу, 27 червня, Києво-Святошинський суд Київської області взяв під варту на 2 місяці екс-помічника народного депутата України Юлія Мамчура – Олега Штанька, який влаштував стрілянину на стадіоні.

Про це повідомляє ТСН.

Штанько, який напередодні вистрелив у підлітка з травматичної зброї, заарештували на 60 діб без права внесення застави.

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Нагадаємо, 26 червня у Вишневому чоловік гумовою кулею з травматичної зброї поранив підлітка. У хлопця – травма ноги, він був відразу доставлений в лікарню.



Згодом стало відомо, що стрілянину влаштував помічник на громадських засадах нардепа Мамчура. Політик вирішив позбавити Штанька статусу помічника народного депутата.