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      Стрілянина у поліцейських на Київщині: з’явилося відео ліквідації іноземця та деталі

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      Національна поліція опублікувала відео спецоперації в селі Хотянивка на Київщині, внаслідок якої було ліквідовано громадянина Грузії. Перед цим зловмисник відкрив вогонь по правоохоронцях. Також поліцейські розповіли деякі деталі щодо інциденту.

      22 вересня на Оболоні у Києві поліцейські попросили в підозрілої компанії документи для перевірки. У відповідь один із чоловіків відкрив вогонь, але ніхто зі співробітників поліції не постраждав. Згодом трьох зловмисників правоохоронцям вдалося затримали, а от сам стрілець утік.

      Детальніше про інцидент! У Києві іноземці стріляли у поліцейських: фото, відео

      Зрештою правоохоронцям вдалося вийти на його слід – зловмисник переховувався у приватному секторі села Хотянивка на Київщині, а саме у будівельному вагончику. Уранці 2 жовтня туди прибули силовики. Зловмиснику пропонували здатися, але він відкрив вогонь по КОРДівцях.

      У підсумку чоловік поранив двох правоохоронців, і їх госпіталізували. В одного – поранення плеча та наскрізне поранення передпліччя, а в іншого – сліпе поранення грудини (на щастя, куля застрягла в бронежилеті) та поранення кисті. Наразі медики оцінюють стан КОРДівців як стабільний.

      Щоправда, згодом спецпризначенцям вдалося ліквідувати стрільця. Крім того, правоохоронці встановили, що він є громадянином Грузії та на своїй Батьківщині був засудженим до 22 років позбавлення волі за створення банди та викрадення людей. Але завдяки амністії відсидів у в’язниці 10 років. Також зловмисник мав із собою три іноземні бойові пістолети (один із глушником), магазини до них і паспорти різних держав на ім’я різних чоловіків.

      За фактом замаху на життя працівників поліції слідчі відкрили кримінальне провадження, санкція цієї статті передбачає довічне ув'язненя. Водночас з метою перевірки дій правоохоронців ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та у поліції розпочали службову перевірку.

      Спецоперація була чітко спланованою. Однак під час затримання чоловік відкрив вогонь і поранив двох спецпризначенців. Тож правоохоронцям нічого не залишилося, як ліквідувати його,
      – наголосив під час брифінгу голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко. 

      Начальник управління КОРД додав, що першочергове завдання будь-якого поліцейського – затримання правопорушника, а не його знешкодження. Але, оскільки з’явилася загроза здоров’ю та життю штурмової групи, тож групи прикриття застосували зброю на ураження стрільця. 

      Зверніть увагу! Стріляв по ногах: у Києві сталася сутичка за участю поліцейського – фото

      Крім того, у поліції Києва оприлюднили відео цієї спецоперації. За словами Крищенка, вся історія почалася 9 вересня – тоді у Києві група зловмисників намагалася викрасти громадянина Ірану та хотіла просити за нього викуп. Сам потерпілий проживає законно у Києві та тут працює. Організатором цього злочину власне й був громадянин Грузії, що стріляв у правоохоронців.

      Спецпризначенці ліквідували іноземця, що стріляв у правоохоронців: відео та деталі 

      Ще один гучний інцидент трапився нещодавно у Житомирі. Тут посеред білого дня група чоловіків намагалася пограбувати інкасатора, який у цей момент забирав виручку з одного з магазинів. У підсумку виникла стрілянина, а поліцейський отримав поранення у ногу. Перед цим він усе ж устиг закинути сумку з грошима до спецавтомобіля, тому зловмисники нічого не зуміли забрати. 

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      Автор: Анна Брикова, Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Жертви Поліція Стрілянина Розслідування
      Джерело: 24 канал
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