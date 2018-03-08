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Стрілянина у школі в США: загинула одна учениця, ще один учень отримав поранення

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Стрілянина у школі в США
Стрілянина у школі в США / NBC

У результаті стрілянину у американській вищій школі Huffman High School міста Бірмінгем, що у штаті Алабама, загинула одна учениця. Ще один школяр отримав поранення.

Обом школярам 17 років. Їх доставили до лікарні, де дівчина і померла, повідомляє NBC.

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Начальник місцевої поліції Орландо Вілсон назвав цей випадок "випадковою стріляниною", а не нападом зі зброєю на школу чи її учнів. Однак він не уточнив, як саме було відкрито вогонь.

При цьому у поліції заявили, що після стрілянини усіх школярів відпустили з навчання, хоча очевидці стверджують, що учні та вчителі у той час перебували у кампусі для позашкільної роботи

Нагадаємо, останній випадок стрільби в американських школах був зафіксований у 14 лютого 2018 року. Тоді внаслідок збройної атаки 19-річного Ніколаса Круза загинуло щонайменше 17 осіб, ще 14 школярів госпіталізували. Озброєні напади на школи у США – це не рідкість. З 2013 року експерти нарахували майже три сотні таких інцидентів. Напад у Флориді був шостий від початку цього року.

Теги: Новини України Новини США Жертви
Джерело: 24 Канал
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