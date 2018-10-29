Стрілянина у синагозі в США: у мін'юсту країни просять дозволу вимагати на суді смертну кару

Прокуратура Західного округу штату Пенсільванія направила міністру юстиції США Джефу Сешнсу запит з метою отримати дозвіл клопотати про страту Роберта Боуерс за вбивство 11 осіб у синагозі міста Піттсбург штат Пенсільванія.

Про це повідомило в неділю агентство Associated Press з посиланням на прокурора Скотта Бреді.

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Прокурор пояснив, що закон зобов'язує його отримати такий дозвіл у глави Мін'юсту. Боуерс постане перед судом 29 жовтня. Прокуратура Західного округу штату Пенсільванія інформувала в суботу на своєму сайті про рішення висунути звинувачення по 29 пунктам щодо Боуерс, з них найбільш серйозними є 22.

Кожен з цих 22 пунктів звинувачення карається смертною карою,

– підкреслив Бреді.

Нагадаємо, 27 жовтня у місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) сталась стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували у синагозі. Загинуло 11 осіб. Після перестрілки з поліцією нападник здався правоохоронцям.