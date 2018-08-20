Стрілянина у центрі Харкова: один поліцейський загинув, є поранені

Вночі у понеділок, 20 серпня, до приміщення міської ради Харкова увірвався невідомий чоловік та вчинив стрілянину під час якої поранив охоронця і патрульного працівника поліції, який загинув.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харкова.

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Чоловік відкрив вогонь по поліцейських та поранив одного з правоохоронців. Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили зловмисника. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину у центрі міста надійшло близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби.

У поліції повідомили, що поранений охоронець наразі перебуває у лікарні. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, що вчинив стрілянину біля міської ради Харкова.

Видання "Харків.Live" повідомило, що, за заявами очевидців, перед тим, як потрапити до приміщення міської ради чоловік зробив біля десяти пострілів у двері будівлі та поранив охоронця.

Згодом злочинець був убитий на вулиці.

На місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції та експерти-криміналісти.

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) та статті 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Дивіться відео: У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину

