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      Стрілянина в американському Балтиморі: одна людина загинула, шестеро поранено

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      Поліція підозрює, що стрільців було двоє
      Поліція підозрює, що стрільців було двоє / Фото з відкритих джерел

      У західній частині Балтимора в США біля баптистської церкви невідомий чоловік вчинив стрілянину під час пікніка.

      Прес-секретар Департаменту поліції Чакія Фенной заявила телеканалу CNN, що в неділю ввечері в поліцію надійшов дзвінок з повідомленням про те, що кілька людей отримали поранення внаслідок стрілянини.

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      Наразі на місці стрілянини працюють співробітники міської поліції. Про те, чи вдалося затримати стрільця, поки не повідомляється. Комісар Балтімора Майкл Харрісон повідомив, що в людей стріляли з двох різних точок. Поліція припускає, що стрільців було двоє.

      За даними поліції, щонайменше одна людина загинула, щодо стану інших поранених інформації наразі немає. Зазначається, що стріляли навмисно у когось в натовпі. Поліція звернулася до громадськості з проханням надати інформацію про особу нападника. Район у якому сталася стрілянина оточили правоохоронці.

      Стрілянина в Балтиморі, США
      Місце де сталася стрілянина

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      Теги: Жертви Новини США
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