Стрілянина в Харкові: у поліції описали особу нападника

Харківські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи чоловіка, який вночі 20 серпня з невідомих причин відкрив вогонь по будівлі мерії, поранив охоронця та застрелив патрульного.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

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Як повідомляв 24 Канал, невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Після прибуття на місце події правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Пізніше, незважаючи на зусилля медиків, поліцейський помер. Інший поранений перебуває в стабільному важкому стані.

Під час стрілянини, правоохоронці застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.

Зараз поліцейські встановлюють особу нападника. На вигляд йому приблизно 40-45 років, зріст – 165-170 сантиметрів, середньої статури, волосся темно-русяве, коротко стрижене, чоловік має лобні залисини. Був одягнутий у синю джинсову куртку, футболку синього кольору, чорні штани у стилі "мілітарі", чорні спортивні замшеві кросівки, сіру кепку,

– повідомили у поліції.

Правоохоронці просять усіх, кому що-небудь відомо про особу вбитого, звернутися до них за телефонами +38 (050) 52-20-232, (057) 705-90-77 або будь-яким іншим зручним способом.

Нагадаємо, за фактом стрілянини в Харкові у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.