12:51
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стрілянина в Харкові: у поліції описали особу нападника

81 Читать новость на русском
Поліція з'ясовує особу нападника, який влаштував стрілянину в Харкові
Поліція з'ясовує особу нападника, який влаштував стрілянину в Харкові / hk.npu.gov.ua

Харківські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи чоловіка, який вночі 20 серпня з невідомих причин відкрив вогонь по будівлі мерії, поранив охоронця та застрелив патрульного.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Читайте також: Стрілянина у Харкові: мерія розповіла про деталі інциденту

Як повідомляв 24 Канал, невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Після прибуття на місце події правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Пізніше, незважаючи на зусилля медиків, поліцейський помер. Інший поранений перебуває в стабільному важкому стані.

Під час стрілянини, правоохоронці застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.

Зараз поліцейські встановлюють особу нападника. На вигляд йому приблизно 40-45 років, зріст – 165-170 сантиметрів, середньої статури, волосся темно-русяве, коротко стрижене, чоловік має лобні залисини. Був одягнутий у синю джинсову куртку, футболку синього кольору, чорні штани у стилі "мілітарі", чорні спортивні замшеві кросівки, сіру кепку,
– повідомили у поліції.

Правоохоронці просять усіх, кому що-небудь відомо про особу вбитого, звернутися до них за телефонами +38 (050) 52-20-232, (057) 705-90-77 або будь-яким іншим зручним способом.

Нагадаємо, за фактом стрілянини в Харкові у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини Харкова Стрілянина поблизу мерії Харкова Кримінальні новини Поліція Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Вартість і якість: скільки за проїзд у громадському транспорті платять у Києві та Варшаві
 3 серпня , 12:40
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Російський помічник Коноплянки у "Севільї" покинув клуб
 27 травня 2016 , 19:58
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: все, що потрібно знати
 15 березня , 13:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук