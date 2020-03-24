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      Стрілянина в Києві: подружжя не поділило дитину

      - Читать новость на русском
      Жінка вистрелила в чоловіка через дитину / izi.ua

      У Києві 12 березня сталася стрілянина. Дружина вистрелила з револьвера в чоловіка, який забрав у неї дитину.

      Інцидент стався 12 березня на вулиці Генерала Алмазова в Києві. Сімейна пара перебуває в стадії розлучення та дитина проживає з батьком, повідомляє "Сьогодні".

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      Після прогулянки жінка з сином повернулися до чоловіка. Дитина почала плакати і батько забрав її та почав різко йти до машини. У цей момент жінка дістала револьвер і відкрила стрілянину по чоловікові. Він отримав пошкодження ніг.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти 35-річної жінки за статтею "нанесення легких тілесних ушкоджень".

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Стрілянина Кримінал
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