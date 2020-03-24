Стрілянина в Києві: подружжя не поділило дитину
У Києві 12 березня сталася стрілянина. Дружина вистрелила з револьвера в чоловіка, який забрав у неї дитину.
Інцидент стався 12 березня на вулиці Генерала Алмазова в Києві. Сімейна пара перебуває в стадії розлучення та дитина проживає з батьком, повідомляє "Сьогодні".
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Після прогулянки жінка з сином повернулися до чоловіка. Дитина почала плакати і батько забрав її та почав різко йти до машини. У цей момент жінка дістала револьвер і відкрила стрілянину по чоловікові. Він отримав пошкодження ніг.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти 35-річної жінки за статтею "нанесення легких тілесних ушкоджень".
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