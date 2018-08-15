Стрілянина в Києві: поліція затримала двох зловмисників
У Києві поліція знайшла та вже затримала 2 людей, які 15 серпня влаштували бійку та відкрили стрілянину на одному з ринків міста.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
24 канал повідомляв, що вранці 15 серпня біля ринку в Києві стався конфлікт зі стріляниною, внаслідок чого було поранено 2 осіб.
"Неподалік від Гідропарку поліцейські зупинили білий мікроавтобус "Мерседес", яким із місця події втекли зловмисники. У результаті затримано двох осіб, яких доставляють в управління поліції для встановлення обставин події", – мовиться у повідомленні правоохоронців.
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Затримані зловмисники
Джерело: 24 канал
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