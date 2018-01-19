Стрілянина в Одесі: під час штурму поліція натрапила на цікаву знахідку

В Одесі під час штурму приміщення правоохоронці затримали ще двох раніше засуджених чоловіків.

19 січня в Одесі літній чоловік влаштував стрілянину і був застрелений правоохоронцями. Після стрілянини поліція розпочала спецоперацію.

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У прес-службі МВС України на Facebook повідомили, що чоловіком, якого вбив Валентин Дорошенко, був знайомим вбитого стрілка.

Під час штурму у приміщенні, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше засуджених чоловіків. Зараз вони доставлені до Приморського відділу поліції для проведення слідчих дій,

– зазначили в МВС.

Поліцейські знайшли у приміщенні вогнепальну перероблену атипічну зброю та виявили цех по її виготовленню. А у сумці загиблого стрілка виявлено 4 осколкові гранати.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Зазначимо, стрілком, який поранив трьох поліцейських і вбив товариша, виявися відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко. Окрім того, поранення отримав випадковий перехожий.



Згодом у лікарні помер 30-річний поліцейський Пригарін Сергій, якого поранив Валентин Дорошенко під час перестрілки в Одесі.