Стрілянина в Одесі: поліція показала майстерню, де Дорошенко виготовляв зброю

Вдень 19 січня в Одесі сталась резонансна стрілянина. Зловмисником, який відкрив вогонь, виявився відомий місцевий проросійський "діяч" Валентин Дорошенко.

Під час перестрілки Дорошенко встиг застрелити свого спільника. Його ж самого ліквідували правоохоронці.

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Згодом стало відомо, що внаслідок отриманих вогнепальних поранень у лікарні помер 27-річний дільничний.

Під час штурму у приміщенні, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше засуджених чоловіків.

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У поліції також показали, як виглядала збройна майстерня Дорошенка, яку він облаштував у погребі будинку, пише "Думская".

У ній виявили кілька верстатів, зокрема токарний і свердлильний, заготовки для зброї, два готових пістолета-кулемета, що відрізняються від того, який використовував злочинець, та пістолет.

Одеський стрілець облаштував збройну мастерню в погребі свого будинку

У самого Дорошенка, крім пістолета-кулемета, були при собі чотири осколкові гранати.