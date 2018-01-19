Стрілянина в Одесі: у поліції розповіли подробиці інциденту (фото)

Перестрілка в Одесі 19 січня відбулася під час затримання поліцією зловмисника. Під час стрілянини троє поліцейських отримали поранення, а нападник був ліквідований.

Про це в ефірі "112 Україна" розповів радник голови поліції Одеси Руслан Форостяк.

Раніше стало відомо, що в Одесі літній чоловік влаштував стрілянину і був застрелений правоохоронцями.

Форостяк уточнив, що дільничний інспектор Приморського райвідділу поліції разом з оперативним працівником прибули за адресою, де, за попередніми даними, перебував злочинець, який розшукувався за кримінальне правопорушення за статтею "хуліганство".

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"Під час затримання правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранив дільничного інспектора, співробітники застосували табельну зброю. За попередніми даними, правопорушник загинув на місці", – розповів радник голови одеської поліції.

Зараз на місце події прибули посилені наряди поліції, з'ясовуються додаткові обставини, проводяться слідчі дії.