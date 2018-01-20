Стрілянина в Одесі: з’явились неоднозначні деталі про вбитого Дорошенком спільника

У поліції повідомляють все нові деталі про резонансну стрілянину, яка сталась вдень 19 січня на вулиці Новосельського в Одесі.

Раніше повідомлялось, що зловмисником, який відкрив вогонь, виявився відомий місцевий проросійський "діяч" Валентин Дорошенко. Під час перестрілки він встиг застрелити свого спільника та поранити поліцейських.

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Від отриманих травм один з правоохоронців у п’ятницю помер у лікарні.

Тепер у поліції повідомили деталі про спільника, якого вбив Дорошенко.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його даними, загиблого звали Костянтин Піковський, він мав прізвисько "Піка".

"За словами свідків та очевидців, слідство також схиляється до цієї думки, він намагався завадити Дорошенку вести вогонь по поліцейських та навіть намагався надати їм медичну допомогу, зупинити кровотечу", – зазначив Форостяк.

Він припустив, що, можливо, саме через це Дорошенко застрелив його впритул – від пострілу у серце хлопець загинув на місці.

Як кажуть люди, можливо, він не зовсім був прикладом для інших, але встиг зробити мужній та достойний вчинок востаннє у своєму житті,

– написав радник глави поліції Одещини.