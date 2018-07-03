Стрілянина в центрі Києва: постраждалий помер, з’явилися деталі про стрільця

Учасниками стрілянини 3 липня в центрі Києва на вулиці Антоновича поруч із рестораном "Долма" були двоє іноземців. Один чоловік ішов вулицею, а інший здійснив близько 5 пострілів, цілячись першому спочатку у спину, а потім – у живіт.

Про це повідомляє "Обозреватель".

24 канал повідомляв, що 3 липня в центрі Києва невідомі влаштували стрілянину, внаслідок чого одного з них було госпіталізовано.

"Вогнепальне поранення в живіт. Потерпілий – іноземець", – повідомило джерело видання.

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За словами очевидців, зловмисника, який відкрив вогонь, злякала жінка, яка почала кричати. Також на сходинках видно калюжу крові. На місці події очевидці нарахували 8 відстріляних гільз.

За інформацією видання, стрільцем є кавказець зі зростом 175 сантиметрів у темному одязі, білих кросівках та чорній кепці. З місця події чоловік втік на авто. За даними поліції вік зловмисника становить 30-35 років і при собі має вогнепальну зброю.

Поліція оголосила у Голосіївському районі близько 17:30 оперативний план "Сирена".

До чергової частини столичної поліції надійшла інформація про смерть потерпілого. Особа потерпілого встановлена, він – 1988 року народження,

– повідомили в поліції.

У мережі також опублікований відеозапис, зроблений на місці події. На кадрах видно, як поруч із парком Марії Заньковецької у Голосіївському районі перебувають кілька поліцейських авто і багато правоохоронців.

Дивіться відео з Києва, де трапилася стрілянина: