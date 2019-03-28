00:24
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Стрілянина в Утрехті: кількість жертв зросла

      748 Читать новость на русском
      Жалоба за загиблими у стрілянині в Утрехті
      Жалоба за загиблими у стрілянині в Утрехті / Getty Images

      Внаслідок стрілянини у трамваї в нідерландському містечку Утрехт вже загинули чотири особи. Останній з них відійшов на той світ 28 березня.

      Як повідомляє місцева влада, мовиться про 74-річного чоловіка, який перебував у лікарні. Раніше була інформація, від отриманих травм загинули два чоловіки та жінка. Ще одна з жінка з пораненнями лежить у лікарні, передає The Associated Press.

      Читайте також: Стрілянина в Утрехті: що відомо про імовірного нападника та чому він відкрив вогонь

      Більше деталей нідерландські посадовці не надали. Зауважимо, що правоохоронці й надалі розслідують цю справу, як скоєну з "терористичною метою".

      Стрілянина в Утрехті, внаслідок якої 9 людей зазнали поранень і вже чотири загинули, сталася 18 березня. За інформацією місцевих ЗМІ, кілька зловмисників відкрили вогонь у трамваї, а опісля втекли з місця інциденту. 19 березня правоохоронці сповістили, що вони затримали трьох підозрюваних. За їхніми словами, головний винуватець трагедії – уродженець Туреччини Гокмен Таніс. Вирок йому суд має оголосити до кінця поточного тижня. 

      blog_ava
      Американці показали своїх "хижаків": з'явилось яскраве відео зльоту винищувачів F-22 Raptor
      28 березня
      2817
      Теги: Нідерланди Кримінальні новини Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 28 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв
      28 березня , 23:30 Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв
      Ірина Шиба 100
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 березня , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1563
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      28 березня , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 1517
      Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      28 березня , 20:01 Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      Світлана Попова 517
      Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      28 березня , 19:00 Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      Яніна Ткачук 1268
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук