Стрілянина в одній із шкіл США: одна дитина загинула, семеро госпіталізовані

У середній школі в передмісті Денвера штат Колорадо сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинув 18-річний учень, ще семеро дітей отримали поранення.

Інцидент стався у навчальному закладі STEM в районі Хайлендс Ренч. За словами шерифа округу Дугласа Тоні Сперлока, двоє школярів перебувають у важкому стані. Він додав, що затримано двоє підозрюваних. Вони також школярі.

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Коли правоохоронці прибули на виклик – постріли у приміщенні школи ще тривали. Спершу повідомлялося, що у будівлі навчального закладу може перебувати третій стрілець, однак згодом шериф підтвердив, що стрільців було лише двоє. Всіх учнів евакуювали і вивезли з території школи автобусами.

Шериф також додав, що біля школи виявили автомобіль одного з нападників. Наразі працівники поліції встановлюють місце проживання стрільця.

Один з учнів отримава три вогнепальні поранення. Наразі він перебуває в лікарні, лікарі запевнили батьків, що його життю нічого не загрожує.



Школа STEM де сталася стрілянина // @BestTenNews1

Стрілянина сталася близько другої години дня за місцевим часом. Керівництво школи одразу викликало правоохоронців. Наразі триває розслідування інциденту.



Дітей евакуювали зі школи автобусами

Батько одного з учнів STEM School Highlands на в ефірі місцевого радіо KOA, що двоє людей увірвалися в клас і відкрили вогонь, поранивши учнів. Він також зазначив, що учні змогли роззброїти нападників.