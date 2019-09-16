Стріляв по ногах: у Києві сталася сутичка за участю поліцейського – фото

Бійка зі стріляниною трапилась у Дарницькому районі столиці в ніч на 16 вересня. Там близько 1 ночі співробітник полку поліції спеціального призначення зчепився з гуртом молодиків: сутичка завершилась стріляниною, затриманнями і госпіталізацією деяких її учасників.

Спецпризначенець повертався з чергування додому, втім почув голосну музику і лайку у дворі свого будинку. Відтак, чоловік вирішив розібратися у ситуації та підійшов до гурту молодих людей, які гучно відпочивали. Правоохоронець представився, показав посвідчення та попросив компанію поводитися тихіше, однак у відповідь отримав удар в голову.

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Далі поліцейського ще й заприскали газом. Постраждалий правоохоронець дістав власний "травмат" і спочатку вистрілив у повітря, а далі – в ногу одному з нападників.

Після цього троє молодиків із компанії накинулися на поліцейського та почали його бити. У цей час із розташованого поруч магазину вибігли охоронці та втрутилися у ситуацію.



Сутичка виникла після зауваження поліцейського/ фото пресслужба Нацполіції

Поліцію та "швидку" викликала одна із дівчат, котра була в компанії хлопців, що накинулись на поліцейського.

Лікарі госпіталізували потерпілих. У поліцейського – численні гематоми та травми тіла, а також переламані два ребра. Наразі він проходить додаткові медобстеження.



Зі своїми кривдниками спецпризначенець розбирався за допомогою травматичного пістолета/ фото пресслужба Нацполіції

Інший постраждалий, який отримав вогнепальне поранення ноги, теж перебуває у лікарні. За інформацією лікарів, його життю нічого не загрожує.

Інших фігурантів сутички вже затримала поліція. Проти них вже відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту. Інкримінують насильство щодо правоохоронця. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.