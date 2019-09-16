16:44
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА

      Стріляв по ногах: у Києві сталася сутичка за участю поліцейського – фото

      1006 Читать новость на русском
      Місце інциденту
      Місце інциденту / пресслужба Нацполіції

      Бійка зі стріляниною трапилась у Дарницькому районі столиці в ніч на 16 вересня. Там близько 1 ночі співробітник полку поліції спеціального призначення зчепився з гуртом молодиків: сутичка завершилась стріляниною, затриманнями і госпіталізацією деяких її учасників.

      Спецпризначенець повертався з чергування додому, втім почув голосну музику і лайку у дворі свого будинку. Відтак, чоловік вирішив розібратися у ситуації та підійшов до гурту молодих людей, які гучно відпочивали. Правоохоронець представився, показав посвідчення та попросив компанію поводитися тихіше, однак у відповідь отримав удар в голову.

      Дивіться також: Поліцейські побились з киянами через альтанки: відео

      Далі поліцейського ще й заприскали газом. Постраждалий правоохоронець дістав власний "травмат" і спочатку вистрілив у повітря, а далі – в ногу одному з нападників.

      Після цього троє молодиків із компанії накинулися на поліцейського та почали його бити. У цей час із розташованого поруч магазину вибігли охоронці та втрутилися у ситуацію.

      поліція стрілянина Київ Дарниця
      Сутичка виникла після зауваження поліцейського/ фото пресслужба Нацполіції

      Поліцію та "швидку" викликала одна із дівчат, котра була в компанії хлопців, що накинулись на поліцейського.

      Лікарі госпіталізували потерпілих. У поліцейського – численні гематоми та травми тіла, а також переламані два ребра. Наразі він проходить додаткові медобстеження.

      поліція Дарниця Київ
      Зі своїми кривдниками спецпризначенець розбирався за допомогою травматичного пістолета/ фото пресслужба Нацполіції

      Інший постраждалий, який отримав вогнепальне поранення ноги, теж перебуває у лікарні. За інформацією лікарів, його життю нічого не загрожує.

      Інших фігурантів сутички вже затримала поліція. Проти них вже відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту. Інкримінують насильство щодо правоохоронця. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

      blog_ava
      Не розуміла, що відбувалося: у Рівному 12-річна дівчинка народила дитину
      сьогодні
      5289
      Теги: Новини Києва Зброя Кримінальні новини Поліція Сутички Стрілянина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      сьогодні , 15:00 Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      Злой Одессит 3028
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сьогодні , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 1575
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сьогодні , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 711
      Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця 1173
      Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      сьогодні , 08:06 Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      2324
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук