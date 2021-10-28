"Стріляй в небо": мажор, який влаштував ДТП у Харкові, дарував другу заряджений пістолет
Джерело:телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov
Про ймовірного 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові з'явилось вже чимало обурливої інформації. Стало відомо й те, що він дарував своєму другові заряджений пістолет.
На відео видно, як неповнолітній Микола вітає друга. У своїй промові він активно використовував нецензурну лексику.
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"Життя – погана штука. Можливо, ми іноді не будемо поруч у житті. Сьогодні в тебе з'явиться такий друг, який буде з тобою завжди", – сказав Микола, використовуючи нецензурну лексику.
Іменинника одразу попередили, що зброя заряджена. Попри це, Микола закликав друга стріляти у небо.
Неповнолітній "мажор" подарував другові пістолет: дивіться відео (телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov)
Смертельна ДТП у Харкові: що відомо
- Ввечері 26 жовтня Infinity на шаленій швидкості в'їхало в Chevrolet, після чого вилетіло на узбіччя та врізалось у стовп.
- Відомо, що водієм Infinity був 16-річний Микола. Водночас батьки неповнолітнього це заперечують.
- Разом з хлопцем в автомобілі їхали ще двоє 19-річних хлопці та неповнолітня дівчина.
- Неповнолітній вже неодноразово мав справу з правоохоронцями через свої незаконні витівки. Зокрема, у 2019 році мав умовний термін за стрілянину.
- Одразу після ДТП він запевняв, що "батьки його відмажуть і відправлять жити за кордон".
- Миколі вже вручили підозру, а запобіжний захід, найімовірніше, оберуть 28 жовтня.