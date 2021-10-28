"Стріляй в небо": мажор, який влаштував ДТП у Харкові, дарував другу заряджений пістолет

Про ймовірного 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові з'явилось вже чимало обурливої інформації. Стало відомо й те, що він дарував своєму другові заряджений пістолет.

На відео видно, як неповнолітній Микола вітає друга. У своїй промові він активно використовував нецензурну лексику.

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"Життя – погана штука. Можливо, ми іноді не будемо поруч у житті. Сьогодні в тебе з'явиться такий друг, який буде з тобою завжди", – сказав Микола, використовуючи нецензурну лексику.

Іменинника одразу попередили, що зброя заряджена. Попри це, Микола закликав друга стріляти у небо.

Неповнолітній "мажор" подарував другові пістолет: дивіться відео (телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov)

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо