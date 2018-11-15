Стрімка кар'єра екс-керівника ДФС Мирослава Продана: від друга Гройсмана – до втечі за кордон

Чи отримає або коли отримає підозру екс-керівник ДФС, який наразі перебукває в бігах, Мирослав Продан – важко прогнозувати. Журналісти у своїй практиці фіксували цілу низку чиновників, яким мали б бути висунуті підозри, але цього досі не відбулося.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка-розслідувачка Анастасія Іванцова.

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За її словами, лише факти з відкритих реєстрів вже тоді, у 2016 році, коли вийшла програма "Схеми" з розслідуванням щодо Мирослава Продана, свідчили про певні маніпуляції з нерухомим майном: "Його родина купувала нерухомість, яку, якщо вірити деклараціям членів усієї родини, ті не могли собі дозволити".

Ми розпитували у Продана, як йому вдалося так швидко перейти з державної служби у Вінниці на службу у Києві. Тоді він розповідав, що особисто знайомий з Володимиром Гройсманом, у них добрі стосунки. Але наголошував, що підвищення – наслідок професійної роботи,

– зазначила журналістка.

І додала, що, власне, після того, як Продан став виконувачем обов'язків керівника Державної фіскальної служби, команда "Схем" вирішила придивитися, хто ж такий "Продан з Вінниці".



Зовсім не добрі стосунки з Гройсманом сприяли кар'єрі Продана, за його ж словами

Журналісти почали вивчати декларації й виявили, що там вказане майно, яке родина могла собі дозволити хіба у випадку, якщо б протягом року не витрачали коштів ні на що – ні на їжу, ні на транспорт чи комунальні послуги. "Що видається трохи нереалістичним сценарієм", – наголосила Іванцова.

Відео програми "Схеми" щодо розслідування стрімкої кар'єри Продана і зростання його статків:

Анастасія Іванцова також розповіла, як Продан міг заробляти на своїх посадах: "Наші колеги з Bihus.Info робили розслідування і розповідали, як ДФС у регіонах могла блокувати експорт горіхів у регіонах і на цьому заробляти".

Чиновники досі ще не до кінця зрозуміли, що кримінальна відповідальність за брехню у деклараціях – реальність,

– підсумувала журналістка.

Нагадаємо, 13 листопада 2018 року 24 канал писав про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала повістку екс-голові Державної фіскальної служби Мирославові Продану з вимогою з'явитися до слідчого. Неочікувано головний фіскальник покинув країну, щоправда, начебто, поїхав лікуватися. І тільки дивним чином виїзд збігається із початком розслідування діяльності Продана.