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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стрітрейсери – любителі адреналіну, які ризикують життями людей: приголомшливі відео

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Ймовірний винуватець ДТП з жертвами у Одесі, 27-річний Олег Семиренко, славиться участю у вуличних перегонах. Молодик на своєму Youtube-каналі неодноразово викладав відео, як виконує небезпечні трюки прямо на проїжджій частині. Аварія в Одесі забрала життя двох людей, а після трагедії усі сторінки Семиренка у соцмережах "позачищали". Вуличні перегони в Україні – не рідкість, а вже погана традиція.

Теж Одеса – є відео, на якому видно, як у гонках стартує службовий автомобіль патрульних. 

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Тоді правоохоронців відсторонили від служби.

Рівне – шанувальники екстремального водіння збиралися просто на парковці одного з торгових центрів.

Рівне, ДТП, стрітресінг
Гонщиків та глядачів було куди більше, ніж поліції

Знахабнілих гонщиків неодноразово намагався вигнати власник ТЦ та місцеві мешканці, яким такі шумні розваги заважають відпочивати. Викликали поліцію, проте – водії на правоохоронців мало того, що не реагували, а навіть почали протестувати.

На відео правозахисник з Рівного розповідає про небезпечні перегони у місті:

У серпні 2018 року влаштували масштабну сутичку, протаранили поліцейське авто, а одного патрульного автогонщик провіз 30 метрів на капоті:

Ситуація абсурдна, бо попри те, що вуличні перегони є незаконними – місцева влада пішла на перемовини з дрифтерами. Пропонували їм проводити свої небезпечні гонки за межами міста. Та автолюбителі цю пропозицію проігнорували.

Бердянськ – такі ж перегони поліцейські розігнали. Прибули на місце проведення незаконних гонок за викликом місцевих жителів, яким заважав гуркіт моторів.

Горе-шанувальники екстриму наражають на небезпеку інших учасників руху. Адже проводять свої ігри просто посеред вулиць.

Ось відео ще 2011 року – водій гордий тим, як небезпечно гасає вулицями:

У 2012 році внаслідок перегонів загинув чиновник з мінекономрозвитку Сергій Чекашкін. Ось відео старту заїзду, що став для нього останнім:

Після резонансної аварії незаконних перегонів поменшало. Проте, повністю ліквідувати це явище правоохоронцям не вдалося досі.

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І хоч вуличні перегони є нелегальними – учасників можуть хіба що оштрафувати.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Аварії та ДТП Авто Рівне Бердянськ
Джерело: 24 канал
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