Стрітрейсери – любителі адреналіну, які ризикують життями людей: приголомшливі відео

Ймовірний винуватець ДТП з жертвами у Одесі, 27-річний Олег Семиренко, славиться участю у вуличних перегонах. Молодик на своєму Youtube-каналі неодноразово викладав відео, як виконує небезпечні трюки прямо на проїжджій частині. Аварія в Одесі забрала життя двох людей, а після трагедії усі сторінки Семиренка у соцмережах "позачищали". Вуличні перегони в Україні – не рідкість, а вже погана традиція.

Теж Одеса – є відео, на якому видно, як у гонках стартує службовий автомобіль патрульних.

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Тоді правоохоронців відсторонили від служби.

Рівне – шанувальники екстремального водіння збиралися просто на парковці одного з торгових центрів.



Гонщиків та глядачів було куди більше, ніж поліції

Знахабнілих гонщиків неодноразово намагався вигнати власник ТЦ та місцеві мешканці, яким такі шумні розваги заважають відпочивати. Викликали поліцію, проте – водії на правоохоронців мало того, що не реагували, а навіть почали протестувати.

На відео правозахисник з Рівного розповідає про небезпечні перегони у місті:

У серпні 2018 року влаштували масштабну сутичку, протаранили поліцейське авто, а одного патрульного автогонщик провіз 30 метрів на капоті:

Ситуація абсурдна, бо попри те, що вуличні перегони є незаконними – місцева влада пішла на перемовини з дрифтерами. Пропонували їм проводити свої небезпечні гонки за межами міста. Та автолюбителі цю пропозицію проігнорували.

Бердянськ – такі ж перегони поліцейські розігнали. Прибули на місце проведення незаконних гонок за викликом місцевих жителів, яким заважав гуркіт моторів.

Горе-шанувальники екстриму наражають на небезпеку інших учасників руху. Адже проводять свої ігри просто посеред вулиць.

Ось відео ще 2011 року – водій гордий тим, як небезпечно гасає вулицями:

У 2012 році внаслідок перегонів загинув чиновник з мінекономрозвитку Сергій Чекашкін. Ось відео старту заїзду, що став для нього останнім:

Після резонансної аварії незаконних перегонів поменшало. Проте, повністю ліквідувати це явище правоохоронцям не вдалося досі.

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І хоч вуличні перегони є нелегальними – учасників можуть хіба що оштрафувати.