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Струнка модель тренувалася з гирею для Love Magazine: дуже апетитне відео

12:52, сьогодні 1735 Читать новость на русском
Ельза Госк для Love Magazine
Ельза Госк для Love Magazine / Скріншот з відео

Шведська модель та "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк стала героїнею 28 відеоролику для новорічного календаря Love Magazine.

Офіційний відеоролик календаря від Love Magazine вже з’явився на Youtube, однак видання вирішило у своєму Instagram та Youtube відраховувати дні до Нового року за допомогою коротких пікантних відеороликів.

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На відео модель у спокусливому мереживному боді білого кольору позує перед камерами та демонструє відмінну фізичну форму. "Ангел"-білявка також одягнула спокусливі білі панчохи в сіточку та чорні бідбори. У відеоролику вона тренується з гирею та виглядає дуже ефектно.

"Календар The Love Magazine – найкумедніший, найсексуальніший та "найдурніший"" календар в світі! Мені подобається, що це не дуже серйозно, і ви можете трохи побалувати себе! Я завжди з нетерпінням чекаю зйомки Love Advent, тому що ви можете зійти трішки з розуму і перестаратися! Це так здорово бачити, що роблять інші дівчата – вони завжди виглядають наче справжній вогонь!", – прокоментувала Ельза Госк у підписі до відеоролику.

Ельза Госк для Love Magazine (відео)

7 грудня британська співачка Ріта Ора показала свої форми, 8 грудня у відеоролику з'явилась 18-річна американська виконавиця Медісон Бір, а 9 грудня нідерландська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус показала вправи на скакалці.

10 грудня опублікували відео, героїнею якого стала 21-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл. А в 11 ролику головну роль зіграла популярна американська модель Джіджі Хадід. Що примітно, модель знялася із небритими пахвами, що викликало бурю обговорень та негативних коментарів.

Героїнею 12 ролика стала угорська 24-річна модель Барбара Палвін. 13 грудня опублікували відео із донькою Стівена Болдвіна – 21-річна моделль Хейлі Болдвін. В 14 ролику знялася фотомодель Жасмін Сандерс, яка відома під псевдонімом "Золота Барбі" (Golden Barbie).

У 15 ролику знялася канадська модель Вінні Харлоу (Шантель Вінні), яка з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Модель змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.

16 грудня опублікували ролик із 27-річною моделлю Стеллою Максвелл. На відео для Love Magazine модель у нижній білизні їде на велосипеді та їсть морозиво. У 17 ролику знялася 21-річна американська модель Алексіс Рен.

Героїнею 18 ролика стала одна з найпопулярніших моделей сучасності Белла Хадід. А в 19 ролику знялася американська акторка та модель Кейт Аптон. Для 20 ролику знялася відома модель Ірина Шейк в образі ковбоя.

В 21 ролику знялася бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка нещодавно припинила співправцю із Victoria's Secret. Вона була "ангелом" бренду 17 років. А в 22 для відеокалендаря позувала американська співачка Теяна Тейлор, яка позувала у сексуальній білизні червоного кольору та наносила удари боксерській груші.

Героїнею 23 відеоролику стала супермодель та "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд. У 25 ролику Даутцен Крус, Ріта Ора, Адво Абоа, Хейлі Болдвін та багато інших моделей та співачок веселились разом з героями популярного мультсеріалу "The Muppet Show Theme" ("Маппети"). В 26 ролику знялася американська виконавиця Ciara, а у 27 – пуерто-ріканська модель Джоан Смоллс.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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