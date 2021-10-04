Струс мозку на уроці: під Дніпром вчитель не зважав на постраждалого школяра

У Новомосковську, що неподалік від Дніпра, школяр отримав струс мозку на уроці праці. При цьому вчитель нібито зовсім не звертав увагу на те, що трапилося.

Про інцидент повідомила в мережі тітка потерпілого 9-класника Тетяна Скляр. Вона це зробила 3 жовтня, проте травмування сталося в 2 школі міста ще в середу 29 жовтня. За її словами, хлопцю в голову влучила ніжка стільця, яку витесав інший учень.

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Запустив, як бумеранг

Жінка розповіла, що дерев'яний виріб інший школяр просто запустив по майстерні, як бумеранг. Вона влучила потерпілому в скроню. Вчитель нібито був свідком травмування, проте ніяк не відреагував.

Хлопець просидів ще 2 уроки та написав бабусі, що йому погано – сильно болить голова, а також відчувається нудота. Тоді бабуся подзвонила класному керівнику й лише після цього школяра відвели до медсестри.

Знадобилося МРТ

Там йому поміряли тиск і показники були 145 / 90. Коли хлопець прийшов додому симптоми залишилися. Окрім цього стало боляче дивитися по сторонах. Тому 9-класника повели до невролога й робити МРТ мозку.

Лікар діагностував струс мозку. Також в аркуші, який заповнив лікар мовиться, що хлопець не непритомнів.



Аркуш із випискою лікаря / Фото Тетяни Скляр

Що відомо про струс мозку

Струс мозку – це черепно-мозкова травма, яку спричинив удар по голові чи падіння. Особливо така травма небезпечна для маленьких дітей. Це прояснюють тим, що вони не можуть сказати, як почуваються.

Зазвичай симптоми виникають майже одразу. Проте інколи це відбувається впродовж 24 – 72 годин після отримання травми. Серед симптомів у підлітків переважно зустрічаються запаморочення, двоїння в очах, чутливість до світла та проблеми з концентрацією. Детальніше про струс мозку в дітей читайте за посиланням.