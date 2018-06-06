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Сценаристи "Володаря перснів" показали трейлер нового фільму "Смертні машини"

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Ілюстрація до фільму "Смертні машини"
Ілюстрація до фільму "Смертні машини" / Фото з відкритих джерел

Автори кіноадаптації "Володар перснів" – Пітер Джексон, Френ Уолш і Філіпп Бойєнс, стали новими сценаристами фільму "Смертні машини". Студія Universal Pictures опублікував новий трейлер постапокаліптичної стрічки.

За основу фільму взято роман роман Філіпа Ріва "Смертні машини", де дія розгортатиметься в світі після апокаліпсису. Люди в стрічці живуть не у традиційних містах і селах, а в справжніх "поселеннях на колесах", які переміщають по світові в пошуках кращого місця і ресурсів.

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Головні ролі у фільмі виконали Роберт Шіен, Хьюго Вівінг, Гера Хілмарсдоттір, Стівен Ленг і Колін Селмон, а режисером стрічки став Крістіан Ріверс. Прем'єра науково-фантастичної стрічки "Смертні машини" запланована на 13 грудня.

Хроніки хижих міст: дивитись трейлер фільму онлайн

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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