Сценарій війни, – лауреат Нобелівської премії миру про ядерну доктрину США

Нова ядерна доктрина США, опублікована Пентагоном 2 лютого, повертає світ до менталітету холодної війни, що означає конфронтацію Вашингтону та Москви.

По суті, США оприлюднили "сценарій ядерної війни", стверджує австралійський лауреат Нобелівської премії миру Тілман Рафф, засновник і голова Міжнародної кампанії за заборону ядерної зброї (ICAN), передає The Guardian.

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"Ми повернулися до ядерної війни", – прокоментував публікацію ядерної доктрини Штатів Рафф.

Натомість, на думку екс-посла США в Росії Майкла Макфола і колишнього старшого директора Ради національної безпеки США Джона Волфстала, Америка та її союзники змушені розробляти ефективніші стратегії стримування російської агресії, як це було у часи холодної війни, пишуть експерти у спільній статті для The Washington Post.

Автори публікації нагадали, що "Путін анексував Крим, спровокував війну на сході України, в ході якої загинуло понад 10 тисяч осіб, втрутився у конфлікт у Сирії на боці безжального диктатора Асада і порушив суверенітет США, намагаючись вплинути на вибори".

Таким чином, Америка "повинна і далі (...) формувати стратегічний ядерний ландшафт шляхом жорсткого, принципового і ефективного контролю над озброєннями", зауважують Макфол і Волфстал.

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Нагадаємо, у грудні минулого року глава Білого дому Дональд Трамп проголосив нову стратегію національної безпеки США, в якій Росію та Китай названо найголовнішими супротивниками Штатів. 2 лютого була опублікована і нова ядерна доктрина Штатів. В документі зазначається, що Росія погрожує першою нанести "обмежений ядерний удар". У відповідь американці теж обіцяють використати ядерну зброю.



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