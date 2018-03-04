Сцену для Оскар-2018 прикрасили дорогоцінним камінням: з'явились неймовірні фото

Церемонія вручення престижної премії "Оскар-2018", яка відбудеться в ніч з 4 на 5 березня в Лос-Анджелесі, пройде на сцені, прикрашеній камінням Swarovski.

Про це повідомляють організатори заходу, передає Architectural Digest.

Відомо, що для оформлення сцени вже 6 рік поспіль запрошують дизайнера Дерека Маклейна. До ювілейної 90-ої церемонії "Оскар" митець вирішив створити арку над сценою, прикрашену камінням Swarovski. Дерек Маклейн використав 45 мільйонів дорогоцінних кристалів для декору.

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Натхненний світлом і його віддзеркаленням, дизайнер вирішив створити арку з використанням 45 мільйонів кристалів Swarovski перед кулісами, щоб створити приголомшливий фон. Крім того, Маклейн додав дзеркала, кришталеві люстри та інші деталі,

– розповіли організатори виданню.

За словами дизайнера, у 2018 році він прикрасив головну платформу "Оскара-2018" у стилі абстракціонізму. На його думку, сцена стала подібною до "мінералу або своєрідної скульптури з подрібненого скла". Більшу частину займає світлодіодний екран, на якому будуть транслювати проекції, створені відповідно до ескізів Дерека Маклейна. Глядачі під час шоу будуть бачити тривимірні об'єкти, що з'являтимуться на сцені.



Головна сцена церемонії "Оскар-2018"



"Оскар-2018": організатори показали головну сцену



"Оскар-2018": перші фото головної сцени