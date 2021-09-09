Окрім цього, зловмисник пошкодив автомобіль потерпілого Daewoo Lanos. Це трапилося на підстанції у Валіховському провулку.
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Посварилися на дорозі
Ймовірною причиною цієї події став конфлікт на дорозі, який трапився незадовго до цього. Потерпілому чоловікові 60 років. Він звернувся до правоохоронців і вони досить швидко розшукали зловмисника.
Ним виявився 20-річний студент. Тепер він став фігурантом кримінального провадження. Які травми отримав побитий водій – невідомою
Що загрожує молодику
Правоохоронці розслідують цей випадок як хуліганство. Якщо його хлопця доведуть, покарання може бути різним:
- штраф від 8 500 до 17 тисяч гривень;
- арешт на термін до 6 місяців;
- умовне ув’язнення до 5 років.