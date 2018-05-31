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Студенти київського вишу започаткували флешмоб на підтримку Сенцова

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Студенти закликають прийти на акцію
Студенти закликають прийти на акцію / 24 канал

Студенти університету імені Тараса Шевченка розпочали флешмоб на підтримку режисера Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів, які перебувають у в'язницях Кремля.

Інформацію про акцію студенти опублікували у Facebook.

 

"Флешмоб – просвітницький і має на меті повідомити про глобальну акцію за звільнення і збереження життя в'язнів режиму", – йдеться у пості.

Читайте також: Бранець Кремля Кольченко оголосив голодування: вимагає звільнити Сенцова

Молодь записала відеозвернення до студентської спільноти із закликом долучитись до флешмобу та прийти на глобальні акції протесту, які відбудуться 1-2 червня у світі.

 

Скористайся своїм смартфоном і зніми кількасекундне відео, закликаючи прийти на глобальну акцію підтримки в'язня сумління Олега Сенцова! Переможе світло, добро і правда, бо ми свідомі нашої відповідальності за їхні життя,
  заохочують студенти.

Нагадаємо, раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правоззахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.

​У чому Росія звинувачує Сенцова? 
Російські силовики затримали Олега Сенцова у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Теги: Олег Сенцов Новини України Новини Києва Українці в полоні РФ протести
Джерело: 24 канал
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