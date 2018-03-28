Студенти повністю оголилися заради благодійності: фото 18+
Студенти з Університету Мессі (Нова Зеландія) взяли участь в оголеній фотосесії для залучення коштів на благодійність.
Близько 50 молодих людей взяли участь у зйомці, позуючи у сміливими позах та прикриваючись сільськогосподарським спорядженням та капелюхами.
Читайте також: Ефектна ретро-еротика: підбірка фото спокусливої акторки
"Голий" календар став щорічною традицією для студентів третього курсу ветеринарії в Університеті Мессі.
Гроші від календаря передадуть благодійній програмі Retired Working Dogs, а також на фінансування святкових та спортивних занять для студентів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі