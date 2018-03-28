Студенти повністю оголилися заради благодійності: фото 18+

Студенти з Університету Мессі (Нова Зеландія) взяли участь в оголеній фотосесії для залучення коштів на благодійність.

Близько 50 молодих людей взяли участь у зйомці, позуючи у сміливими позах та прикриваючись сільськогосподарським спорядженням та капелюхами.

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"Голий" календар став щорічною традицією для студентів третього курсу ветеринарії в Університеті Мессі.

Гроші від календаря передадуть благодійній програмі Retired Working Dogs, а також на фінансування святкових та спортивних занять для студентів.