Студенти влаштували похорон гарячій воді в Одесі
У гуртожитку №4 одеського університету студентам вимкнули гарячу воду, тому вони вирішили її "поховати".
Студенти виклали у фейсбуці фото та відео з похорону гарячої води.
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Зі слів учнів одеського університету імені Мечникова, напередодні в гуртожитку без попередження вимкнули опалення та гарячу воду.
Студенти поховали гарячу воду / Фото: Думська
Учасники акції мають намір боротися за повернення гарячої води, але як саме – не уточнюють.
Дивіться відео: як студенти поховали гарячу воду
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