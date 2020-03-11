Студенти влаштували похорон гарячій воді в Одесі

У гуртожитку №4 одеського університету студентам вимкнули гарячу воду, тому вони вирішили її "поховати".

Студенти виклали у фейсбуці фото та відео з похорону гарячої води.

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Зі слів учнів одеського університету імені Мечникова, напередодні в гуртожитку без попередження вимкнули опалення та гарячу воду.



Студенти поховали гарячу воду / Фото: Думська

Учасники акції мають намір боротися за повернення гарячої води, але як саме – не уточнюють.

Дивіться відео: як студенти поховали гарячу воду