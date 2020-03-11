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      Студенти влаштували похорон гарячій воді в Одесі

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      Одеські студенти влаштували похорони гарячої води / dumskaya.net

      У гуртожитку №4 одеського університету студентам вимкнули гарячу воду, тому вони вирішили її "поховати".

      Студенти виклали у фейсбуці фото та відео з похорону гарячої води.

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      Зі слів учнів одеського університету імені Мечникова, напередодні в гуртожитку без попередження вимкнули опалення та гарячу воду.


      Студенти поховали гарячу воду / Фото: Думська

      Учасники акції мають намір боротися за повернення гарячої води, але як саме – не уточнюють.

      Дивіться відео: як студенти поховали гарячу воду

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Одеси Курйозні новини Комунальні послуги
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