Студентка Харківського університету з Африки вдавала італійку на кордоні

Жителька Гани, що в Західній Африці, прибула до Харкова, щоб вивчати економіку в одному з університетів. Вона перетнула кордон України за дійсним паспортом. Вже згодом, прямуючи до Варшави, іноземка показала недійсний італійський паспорт.

Жінку затримали на пункті пропуску "Ягодин". Прикордонники одразу зрозуміли, що документи фальшиві. Про це повідомили 4 жовтня.

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Приїхала не вчитися

Африканка кілька тижнів тому прилетіла в Україну за своїм дійсним паспортом. Жінка мала вивчати економіку в одному з вишів Харкова. Виявилось, що навчання – не головна мета іноземки, адже її затримали на українсько-польському кордоні.

Нелегалка їхала у Варшаву рейсовим автобусом. Під час перевірки документів 28-річна пасажирка показала прикордонникам італійський паспорт. Та інспектор одразу зрозумів, що документ фальшивий.



На польсько-українському кордоні затримали африканку / Фото Держприкордонслужби

Прикордонники вилучили підроблений документ. На студентку-нелегалку склали адміністративний протокол за спробу порушення державного кордону.

Крім того, до Любомльського відділу Нацполіції на Волині направили повідомлення про ймовірну причетність іноземки до кримінального правопорушення. Мовиться про статтю "Підроблення документів та використання їх".