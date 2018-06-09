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Студентські друзі та теща: з ким товаришують українські зірки

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День друзів 2018: з ким дружать українські зірки
День друзів 2018: з ким дружать українські зірки / 24 Канал

Сьогодні, 9 червня, весь світ відзначає День друзів. В цей особливий день українські зірки зізнались, з ким вони товаришують.

Люди часто стверджують, що в шоу-бізнесі немає місця для дружби. Однак зірки це заперечують, демонструючи теплі стосунки та публікуючи милі знімки з буденного життя. Відтак у День дружби вітчизняні селебрітіз розповіли, хто є їхнім найкращим другом. 

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Юрій Ткач

"Моя дружина Вікуся – мій найближчий друг. Ми відразу зрозуміли, що повинні бути разом, хоч наш роман і почався з дружніх відносин. У нас була любов з першого погляду з усіма наслідками. Пам'ятаю, я звернув увагу, що Віка називала мене нормальним "чуваком", і мене це одразу зачепило. Адже нормальний друг – це той, з яким можна про все поговорити, не нудно і помовчати, і який з півслова тебе розуміє. Моя Віка саме така", – розповів актор, гуморист та зірковий тренер проекту "Ліга сміху". 

 

Владислав Яма

А от Владислав Яма розповів про свого друга ще зі студентських років. Попри чималий успіх та насичений графік хореографа чоловіки зуміли зберегти дружбу. 

"У мене є друг Діма, який став хрещеним мого сина. Він був моїм товаришем ще з університету. Ми познайомилися в гуртожитку, і через багато чого пройшли разом. Він теж пов'язаний зі спортом і працює фітнес-тренером. Так склалося, що зараз він живе в Маямі, але дружбі це не перешкода. За півтора року, наприклад, ми вже два рази їздили до нього в гості. Так що навіть великі відстані – не привід переривати зв'язок зі справжніми друзями", – зізнався Влад Яма. 

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Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських, хоч і припинила виступати в дуеті з Потапом, та все ж не припинила з ним спілкуватись. Артисти разом відсвяткували день народження та написали один для одного оригінальні привітання зі святом. І поки у ЗМІ припускають, що екс-дует давно переріс не тільки творчу співпрацю, але й дружбу, Настя Каменських таємничо не розголошує ім'я свого нареченого. 

 

Євген Кошовий

Відомий гуморист та учасник проекту "Студія "Квартал 95" Євген Кошовий здивував своєю відповіддю на питання. Чоловік зізнався, що Володимир Зеленський та його теща – його найкращі друзі.

У мене двоє близьких друзів – це теща і Вова Зеленський. Я можу їм зателефонувати в будь-який час дня і ночі. З Вовою ми познайомилися на фестивалі КВН, коли він уже був зіркою, а мені було років 17. Ну а з тещею, яку я вже багато років називаю мамою, мене познайомила, власне, моя дружина Ксюша, коли ми тільки почали зустрічатися,
– розповів Євген Кошовий. 

 

Оля Полякова

"Супербілявка" українського шоу-бізнесу Оля Полякова зазначила, що всіх подруг замінив її чоловік – Вадим Поляков. Попри це співачка підтримує дружні стосунки з Оленою Кравець – акторкою "Студії "Квартал 95". 

"Так вийшло, що чоловік мені замінив всіх подруг. Вони, звичайно, і зараз є, але чоловік по правді мені цікавіший. Вибачте, мої улюблені дівчата. Крім того, з подругою я б не змогла прожити в одному будинку 15 років", – додала Оля Полякова. 

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Надя Дорофеєва

Солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва розповіла, що має теплі стосунки з усіма підопічними Потапа. 

Я люблю людей і намагаюся оточувати себе гарними і позитивними особистостями. Всі з компанії "MOZGI Entertainment" дійсно є моїми близькими друзями. До мене на виступи "Ліги сміху" часто приходить подруга Маша і мій чоловік Вова,
– запевнила Надія Дорофеєва. 

 

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна – одна з найбільш яскравих телеведучих України. У день дружби зірка поділилась своєю історією дружби з рідною сестрою Єлизаветою. 

"З моменту, як в моєму 7-річному житті з'явилася Ліза, мама завжди повторює одне: "Немає більшого щастя для мене, ніж знати, що ви дружите!" Коли 8-річний Лізок тихо підкладала кнопки на стілець моєму хлопцеві, а я потім "випадково" зачіпала її голову своєю ногою, нам здавалося, що наша дружба навіки залишиться лише маминою мрією... Потім ми подорослішали. І сьогодні я рада крадькома бачити, як мама тихо з посмішкою спостерігає за нами, коли ми всім нашим табором збираємося", – написала Маша Єфросиніна. 

Окрім цього, телеведуча мило привітала сестру з днем народження, яке дівчина відзначає 9 червня. 

 

Станіслав Боклан

Популярний український актор Станіслав Боклан, який вразив своїм талантом у фільмі "Поводир", зізнався, що найкращим його другом є дружина. 

Найближчий мій друг – це моя дружина. Ми можемо говорити і обговорювати що завгодно. В цьому ж і полягає дружба. Тому ми вже і багато років разом,
– розповів Станіслав Боклан. 

 

Теги: Музика Новини України LifeStyle Кіно Настя Каменських Квартал 95 Оля Полякова
Джерело: 24 Канал
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