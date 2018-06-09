Студентські друзі та теща: з ким товаришують українські зірки

Сьогодні, 9 червня, весь світ відзначає День друзів. В цей особливий день українські зірки зізнались, з ким вони товаришують.

Люди часто стверджують, що в шоу-бізнесі немає місця для дружби. Однак зірки це заперечують, демонструючи теплі стосунки та публікуючи милі знімки з буденного життя. Відтак у День дружби вітчизняні селебрітіз розповіли, хто є їхнім найкращим другом.

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Юрій Ткач

"Моя дружина Вікуся – мій найближчий друг. Ми відразу зрозуміли, що повинні бути разом, хоч наш роман і почався з дружніх відносин. У нас була любов з першого погляду з усіма наслідками. Пам'ятаю, я звернув увагу, що Віка називала мене нормальним "чуваком", і мене це одразу зачепило. Адже нормальний друг – це той, з яким можна про все поговорити, не нудно і помовчати, і який з півслова тебе розуміє. Моя Віка саме така", – розповів актор, гуморист та зірковий тренер проекту "Ліга сміху".

Допис, поширений Юрій Ткач (@yuriy_tkach) 15 Тра 2018 р. о 9:21 PDT

Владислав Яма

А от Владислав Яма розповів про свого друга ще зі студентських років. Попри чималий успіх та насичений графік хореографа чоловіки зуміли зберегти дружбу.

"У мене є друг Діма, який став хрещеним мого сина. Він був моїм товаришем ще з університету. Ми познайомилися в гуртожитку, і через багато чого пройшли разом. Він теж пов'язаний зі спортом і працює фітнес-тренером. Так склалося, що зараз він живе в Маямі, але дружбі це не перешкода. За півтора року, наприклад, ми вже два рази їздили до нього в гості. Так що навіть великі відстані – не привід переривати зв'язок зі справжніми друзями", – зізнався Влад Яма.

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Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських, хоч і припинила виступати в дуеті з Потапом, та все ж не припинила з ним спілкуватись. Артисти разом відсвяткували день народження та написали один для одного оригінальні привітання зі святом. І поки у ЗМІ припускають, що екс-дует давно переріс не тільки творчу співпрацю, але й дружбу, Настя Каменських таємничо не розголошує ім'я свого нареченого.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 11 Тра 2018 р. о 10:43 PDT

Євген Кошовий

Відомий гуморист та учасник проекту "Студія "Квартал 95" Євген Кошовий здивував своєю відповіддю на питання. Чоловік зізнався, що Володимир Зеленський та його теща – його найкращі друзі.

У мене двоє близьких друзів – це теща і Вова Зеленський. Я можу їм зателефонувати в будь-який час дня і ночі. З Вовою ми познайомилися на фестивалі КВН, коли він уже був зіркою, а мені було років 17. Ну а з тещею, яку я вже багато років називаю мамою, мене познайомила, власне, моя дружина Ксюша, коли ми тільки почали зустрічатися,

– розповів Євген Кошовий.

Допис, поширений Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) 20 Лют 2018 р. о 3:09 PST

Оля Полякова

"Супербілявка" українського шоу-бізнесу Оля Полякова зазначила, що всіх подруг замінив її чоловік – Вадим Поляков. Попри це співачка підтримує дружні стосунки з Оленою Кравець – акторкою "Студії "Квартал 95".

"Так вийшло, що чоловік мені замінив всіх подруг. Вони, звичайно, і зараз є, але чоловік по правді мені цікавіший. Вибачте, мої улюблені дівчата. Крім того, з подругою я б не змогла прожити в одному будинку 15 років", – додала Оля Полякова.

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Надя Дорофеєва

Солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва розповіла, що має теплі стосунки з усіма підопічними Потапа.

Я люблю людей і намагаюся оточувати себе гарними і позитивними особистостями. Всі з компанії "MOZGI Entertainment" дійсно є моїми близькими друзями. До мене на виступи "Ліги сміху" часто приходить подруга Маша і мій чоловік Вова,

– запевнила Надія Дорофеєва.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadya.dorofeeva) 19 Тра 2018 р. о 11:19 PDT

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна – одна з найбільш яскравих телеведучих України. У день дружби зірка поділилась своєю історією дружби з рідною сестрою Єлизаветою.

"З моменту, як в моєму 7-річному житті з'явилася Ліза, мама завжди повторює одне: "Немає більшого щастя для мене, ніж знати, що ви дружите!" Коли 8-річний Лізок тихо підкладала кнопки на стілець моєму хлопцеві, а я потім "випадково" зачіпала її голову своєю ногою, нам здавалося, що наша дружба навіки залишиться лише маминою мрією... Потім ми подорослішали. І сьогодні я рада крадькома бачити, як мама тихо з посмішкою спостерігає за нами, коли ми всім нашим табором збираємося", – написала Маша Єфросиніна.

Окрім цього, телеведуча мило привітала сестру з днем народження, яке дівчина відзначає 9 червня.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 9 Чер 2018 р. о 12:55 PDT

Станіслав Боклан

Популярний український актор Станіслав Боклан, який вразив своїм талантом у фільмі "Поводир", зізнався, що найкращим його другом є дружина.

Найближчий мій друг – це моя дружина. Ми можемо говорити і обговорювати що завгодно. В цьому ж і полягає дружба. Тому ми вже і багато років разом,

– розповів Станіслав Боклан.