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Студія Bethesda спростувала чутки щодо дати релізу мобільної гри The Elder Scrolls: Blades

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Bethesda не переносила дату виходу The Elder Scrolls: Blades
Bethesda не переносила дату виходу The Elder Scrolls: Blades / Фото з вільних джерел

Студія Bethesda відклала вихід гри The Elder Scrolls: Blades незадовго до релізу. Мобільну гру показали світу ще на виставці E3 2018 в червні і з тих пір віддані фанати серії нудилися в очікуванні. А тепер їм доведеться почекати ще трохи, хоча ніяких офіційних підтверджень компанія поки не дала.

Про це повідомляє Toucharcade.

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Про нову дату стало відомо випадково: завдяки пильним геймерам, які уважно стежили за сторінкою новинки в App Store.

Відзначимо, що The Elder Scrolls: Blades – знахідка для шанувальників TES. Безкоштовний спін-офф відомої серії з кросплатформним мультиплеєром, декількома режимами і одиночною кампанією створили спеціально для iOS- і Android-пристроїв, так що прихильники мобільного геймінгу чекали релізу з нетерпінням.

Передбачалося, що гра вийде вже 7 вересня. Сама Bethesda точної дати не називала, але про це свідчив відповідний напис в App Store. Нещодавно користувачі помітили, що інформація на сторінці змінилася: зараз там значиться "Очікується 1 грудня". Що цікаво, це вже не перша зміна: спочатку виходу чекали 1 вересня.

Трейлер мобільної гри The Elder Scrolls: Blades – дивіться відео

Однак, судячи зі слів Bethesda, ніякого перенесення не було, а в App Store лежить черговий плейсхолдер від самих купертінівців. Американський видавець ж ніколи не називав точних чисел. Все літо на офіційному сайті гри було зазначено, що вихід очікується восени цього року, – без точних дат і обіцянок.

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Можливо, розробникам знадобилося більше часу, щоб втілити в життя гучні обіцянки глави Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Він, заявив, що новинка "буде змагатися з консольною графікою" – вражаючі амбіції для безкоштовної гри. Для тих, кому не терпиться на власні очі побачити The Elder Scrolls: Blades, є можливість записатися на ранній доступ і якщо пощастить, то не доведеться чекати зими.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ігри Техно
Джерело: 24 Канал
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