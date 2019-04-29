Створений у пробірці: маленьке телятко великого індійського носорога – зворушливі фото та відео

Уперше в світі 23 квітня у зоопарку Маямі, що в США, народився рідкісний індійський носоріг. Причому – шляхом штучного запліднення. Не минуло й кількох днів, як маля зробило свої перші кроки та привернуло увагу й серце відвідувачів зоопарку з усіх куточків планети.

Вперше в історії індійський носорір народився за допомогою індукованої овуляції та штучного запліднення. Мати – семирічна Акуті – не могла завагітніти у природний спосіб. Але допомогла наука, про що розповіли співробітники зоопарку Маямі.

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Батько маляти – 18-річний Суру. Для носорога – вік поважний, але він намагався "посприяти" тому, щоб Акуті завагітніла. Однак усі спроби були невдалими, і тоді спеціалісти організації з розмноження та збереження SEZARC у січні 2018 розпочали процедуру штучного запліднення.

Те, що сталося – річ унікальна. Народження маляти рідкісного виду важливе не лише для зоопарку Маямі, а й для міжнародних зусиль зі збереження здорової популяції цього надчутливого виду під наглядом людини,

– зазначили в зоопарку.

Цікаво, що люди наразі не втручаються у перші дні становлення дитинки. Тож навіть стать новонародженої тварини поки невідома.



Стать новонародженого поки невідома



Телятко вже самостійно стоїть та радо ластиться до матері



Акуті дуже ретельно оберігає своє маля

Працівники зоопарку запевняють, що і в мами, і в теляти усе добре після пологів. Детальніше – вже після обстеження ветеринарами. А тих допустять до тварин, коли впевняться, що дитинча можна безпечно забирати від матері. Наразі вона свого малого "добре захищає".

Дивіться відео перших кроків дитинчати рідкісного індійського носорога, "народженого у пробірці":

За даними Міжнародного фонду носорогів (а є й такий), великих індійських носорогів у світі залишилося всього приблизно 3,5 тисячі. Вагітність у носорогів, до слова, триває 15-16 місяців, і народжувати вони можуть одне дитинча раз на два або й три роки.



Іноді фотографам та відвідувачам вдається зацікавити мале носороженя



Мати, яка народила вперше, повинна звикнути до свого нового статусу



Перший у світі великий індійський носоріг, "народжений у пробірці"