Створення літературних резиденцій: Ukraїner дослідив нове життя історичних квартир Харкова

У Харкові викупили дві квартири в історичних будинках. В одній з них жив видатний критик, есеїст і лінгвіст Юрій Шевельов, в іншій — письменник Петро Лісовий.

Наразі в цих помешканнях запрацювали літературні резиденції. Тут на кілька тижнів селяться письменники, дослідники літератури, інші мистецькі активісти, створюючи новий культурний контекст у Харкові. Експедиція Ukraїner дослідила нове життя легендарних харківських квартир.

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Перша резиденція у Харкові з'явилась у 2018 році. Її створили у співпраці з Українським ПЕНом, літературним музеєм та Харківською обласною державною адміністрацією.

Спочатку для її учасників винаймали квартири, але у 2020 році, коли місцеві підприємці викупили оселі відомих літераторів Шевельова й Лісового і залишили їх у своїй власності, усе змінилося.

Знаменитий будинок на Сумській

Юрій Шевельов – одна з помітних постатей в українській культурі XX століття. Він народився в Харкові ще за Російської імперії, а в 1920-х роках став критиком і мовознавцем. Під час Другої світової війни Шевельов залишився в окупованому Харкові, а пізніше зумів виїхати на Захід. Там він поступово став одним із найбільш помітних українських діаспорних критиків, есеїстів і лінгвістів, славістів загалом.



Команда ЛітМузею шукала можливості для купівлі квартири лінгвіста / Фото Костянтина Гузенка, Ukraїner

У Харкові Шевельов жив у знаменитому будинку на Сумській, відомому під назвою "Саламандра" (так звалося страхове товариство, яке збудувало його в 1914 – 1916 роках). Про те, що квартира видатного літератора, стало відомо 2019 року.

Щоб повернути ім'я Шевельова в контекст міста і розвивати статус Харкова як осередку сучасної літератури, команда ЛітМузею почала шукати можливості для купівлі квартири відомого лінгвіста.

Квартира в легендарному будинку "Слово"

У 2020 році на продаж виставили іншу квартиру – в легендарному харківському будинку "Слово", де колись жив журналіст і письменник-фантаст Петро Лісовий. Це великий житловий будинок на вулиці Культури, зведений спеціально для українських радянських письменників на межі 1920 – 1930-х років за конструктивістським проєктом Михайла Дашкевича.



У 2020 році на продаж виставили квартиру Петра Лісового / Фото Костянтина Гузенка, Ukraїner

Ініціативна група завжди хотіла трохи урізноманітнити трагічно-меморіальний образ будинку "Слово" й показати, що там не лише гинуло літературне покоління, але і творилася культура, відбувалися богемні розваги, веселилися цікаві люди.

2020 року співробітники ЛітМузею познайомилися з бізнесменами Андрієм і Миколою Набоками, батьком і сином. Підприємці цікавились історією міста й літератури в ньому й зрештою купили і квартиру Петра Лісового в "Слові", і квартиру Юрія Шевельова в "Саламандрі".

Для письменників, які часто мусять не тільки писати, а й десь працювати, це можливість побути якийсь час просто письменниками, а не ще й редакторами, журналістами і таке інше. Можливість зануритися в місто, країну,

– розповіла Тетяна Пилипчук.

Резиденти легендарних квартир

У 2021 році запрацювала локація Харківської резиденції "Слово". Квартира Лісового в "Слові" була в більш-менш житловому стані, тож перші резиденти почали приїздити саме туди ще з січня.

Після тривалої і лагідної реставрації житлова частина квартири Юрія Шевельова з травня 2021 року також вже функціонує як резиденція, а над оформленням публічного простору ще працюють.

До речі, першим резидентом у квартирі Шевельова став Юрій Андрухович. Ще одна учасниця цієї локації – письменниця Оксана Забужко. Також тут творив і надихався британський режисер Джонатан Бен-Шауль.

Квартири популяризують і творять нову культурну спадщину Харкова / Фото Костянтина Гузенка, Ukraїner

У квартирі в будинку "Слово" теж уже побували деякі резиденти. Зокрема, письменниці та дослідниці літератури Любов Якимчук і Ярина Цимбал. Були на цій локації й дитячі письменники:

Сашко Дерманський;

Дара Корній;

Іван Андрусяк.

Відбулось і багато квартирників: від виступу репера Кургана до лекції літературознавиці Тамари Гундорової та читань поетки Катерини Калитко.

Завдяки активності й вдалій комунікації дві, здавалося б, забуті й занедбані харківські квартири органічно влились у жваве культурне життя сучасного міста. Нині вони не лише зберігають, а й популяризують і творять нову культурну спадщину Харкова.

Більше про нове життя харківських квартир: дивіться у відео Ukraїner