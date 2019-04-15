Створення умов для зростання економіки допоможе вирішити проблеми трудової міграції, – Олійник

Держава масово втрачає фахівців. Кожну хвилину на заробітки за кордон виїжджає двоє працездатних українці.

За підрахунками Федерації роботодавців України, тільки в минулому році з країни мігрувало понад мільйон осіб. Кадровий голод відчуває більшість галузей економіки, повідомляє в своєму сюжеті 24 канал.

Так, за словами, голови ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, для вирішення проблеми трудової міграції важливим є створення умов для економічного зростання всередині України.

Це кваліфіковані, працьовиті, талановиті люди, в які держава інвестувала кошти, починаючи від народження, потім дитячий сад, школа, ПТУ, ВНЗ, і ми, роботодавці, на робочому місці їх всьому навчили, і ці кваліфіковані люди виїжджають в інші краї. Ключове завдання, яке ми перед собою ставимо, і яке повинно реалізувати держава – це створення умов для економічного зростання,

– заявив Олійник.

За даними журналістів, кадровий голод вже відчувають найрізноманітніші галузі промисловості. За інформацією голови правління організації підприємців залізничного транспорту Володимира Корнієнка, нестача фахівців на залізниці вже вимірюється десятками тисяч.

"Приблизно 20 тисяч фахівців у нас не вистачає в даний час. Обходимося тим, що розставляємо людей, розширюємо обслуговування. Ну це, як то кажуть "ще трошки, ще трохи", далі якесь рішення повинно бути", – повідомив Корнієнко.

Також в матеріалі вказується, що у великих компаніях вже працюють програми, спрямовані на збереження українських робочих рук всередині країни. За даними в.о. директора з персоналу та соціальної політики Групи "Метінвест" Олександра Пімкіна, спільно з державою бізнес може змінити ситуацію на краще. При цьому, в компанії Пімкіна, вже взялися вирішувати проблему відтоку кадрів.

"Ми будуємо програми кадрових маршрутів, такі системи розвитку, які б дозволяли молодим хлопцям буквально зі студентської лави швидко просуватися по кар'єрі. Ми, наприклад, як "Метінвест", в цьому році починаємо широкомасштабну програму стажувань у всіх галузях", – заявив представник Групи "Метінвест".