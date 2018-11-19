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      Філарет може очолити єдину помісну церкву: коли буде відома відповідь патріарха

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      Філарет прокоментував можливе обрання на посаду предстоятеля єдиної помісної церкви
      Філарет прокоментував можливе обрання на посаду предстоятеля єдиної помісної церкви / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет прокоментував своє можливе обрання на посаду предстоятеля єдиної помісної церкви. Так, патріарх дасть відповідь на пропозицію єпископату УПЦ КП вже на Об'єднавчому соборі.

      Про це йдеться в його заяві, опублікованій у Facebook.

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      Патріарх зазначає, що самовисування кандидатур на предстоятельство у церкві не допускається канонами. Раніше повідомлялося, що кандидатуру патріарха Філарета для обрання предстоятелем пропонуватиме єпископат УПЦ Київського патріархату .

      Зараз у мене є сформоване бачення того, як далі треба діяти, і про нього через наше особисте спілкування знають наші партнери з діалогу, що триває,
      – додав він.

      Предстоятель УПЦ КП запевнив, що в рамках цього діалогу дотримувався і буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань так само, як і його інші учасники.

      "Якою буде моя відповідь на згадану вище пропозицію про обрання, якщо вона буде оголошена офіційно на Соборі, я також офіційно повідомлю Собору, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення та очікуючи від нього підтримки моєї позиції", - наголосив патріарх Філарет.

      Він підкреслив, що недопустимо, щоби привід змін у церкві недоброзичливці використали для підривання її єдності чи перетворення на знаряддя чужих інтересів, "таке знаряддя, яким, на жаль, є зараз Митрополія Московського Патріархату в Україні".

      Нагадаємо, раніше в УПЦ КП зазначили, що Філарет та інші ієрархи не можуть самі себе висувати на голову Єдиної православної церкви в Україні під час проведення Об'єднавчого собору. Однак запропонувати Філарету стати кандидатом на цю посаду зможуть учасники Собору.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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      СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики Томос Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП Релігія
      Джерело: 24 Канал
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