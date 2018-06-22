Створення єдиної помісної церкви в Україні: Філарет розповів, чого боїться Росія

Москва глибоко занепокоєна через можливе отримання автокефалії українською церквою, бо може втратити статус найбільшої Церкви, і тому веде боротьбу за першість у світовому православ’ї.

Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет в інтерв'ю виданню "Голос України".

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"Без України Росія втратить основу для змагання з Константинопольським Патріархом за першість. Нині Московська Церква претендує на перше місце у світовому православ'ї, бо вона найбільша. Тому нині, коли постало питання про надання Томосу Українській Церкві, Москва глибоко занепокоєна, бо може втратити статус найбільшої Церкви, основу для боротьби з Константинопольським Патріархом за першість", – сказав священослужитель.

Він додав, що Україна перевершує Росію за кількістю православних парафій, адже в Україні їх майже 18 тисяч, натомість у РФ – 12 тисяч.

Тобто Українська Автокефальна Церква може бути більша за російську. Чому нині Москва веде боротьбу за Українську Церкву і за Україну? Бо Без України Московська церква не буде найбільшою церквою у світовому православ’ї, такою церквою можемо бути ми. Слід зазначити, що в Росії, де населення 140 мільйонів, православних номінально більше, ніж в Україні. Але у нас церковна активність, релігійність значно вища,

– додав Філарет.

За його словами, саме тому зараз Росія "кинула усі сили" на те, аби не допустити надання Томосу на автокефалію українській церкві.

"Для Москви надзвичайно важливо зберегти вплив через Церкву на Україну", – зазначив Філарет.