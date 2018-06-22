Створення єдиної помісної церкви в Україні: Філарет розповів, чого боїться Росія
Москва глибоко занепокоєна через можливе отримання автокефалії українською церквою, бо може втратити статус найбільшої Церкви, і тому веде боротьбу за першість у світовому православ’ї.
Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет в інтерв'ю виданню "Голос України".
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"Без України Росія втратить основу для змагання з Константинопольським Патріархом за першість. Нині Московська Церква претендує на перше місце у світовому православ'ї, бо вона найбільша. Тому нині, коли постало питання про надання Томосу Українській Церкві, Москва глибоко занепокоєна, бо може втратити статус найбільшої Церкви, основу для боротьби з Константинопольським Патріархом за першість", – сказав священослужитель.
Він додав, що Україна перевершує Росію за кількістю православних парафій, адже в Україні їх майже 18 тисяч, натомість у РФ – 12 тисяч.
Тобто Українська Автокефальна Церква може бути більша за російську. Чому нині Москва веде боротьбу за Українську Церкву і за Україну? Бо Без України Московська церква не буде найбільшою церквою у світовому православ’ї, такою церквою можемо бути ми. Слід зазначити, що в Росії, де населення 140 мільйонів, православних номінально більше, ніж в Україні. Але у нас церковна активність, релігійність значно вища,
– додав Філарет.
"Для Москви надзвичайно важливо зберегти вплив через Церкву на Україну", – зазначив Філарет.