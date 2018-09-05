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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Створено клітини, які полюватимуть на мікробів

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Створено клітини, які полюватимуть на мікробів
Створено клітини, які полюватимуть на мікробів / uk.ruarrijoseph.com

Біологам вдалось створити синтетичні клітини-"франкенштейни" для полювання на мікробів. Штучні клітини містять набір необхідних інструментів для виявлення і знищення бактерій.

Про це заявили вчені з Каліфорнійського університету у Дейвісі, йдеться у статті, опублікованій у журналі ACS Applied Materials & Interfaces.

Отримані структури клітинами можна назвати лише умовно – вони складаються з мембранних бульбашок і окремих очищених компонентів, необхідних для роботи, але не здатні до складної активності чи розмноження. Вони як напівживі біохімічні елементи – "франкенштейни".

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Ми сконструювали штучні клітини з окремих деталей, як з конструктора Lego. Усередині ліпідних бульбашок, що нагадують мембранні структури звичайної клітини, міститься невелика ДНК, яка має строго обмежений набір генів, окремі білки та інші молекули, необхідні для їх роботи,
– пояснює один з авторів Чемен Тань.

Створено клітини, які полюватимуть на мікробів

Клітини-"франкенштейни" полюватимуть на мікробів та знищуватимуть їх

Модифікована мембрана дозволяє штучним клітинам виживати у досить широкому діапазоні умов. Але коли внутрішні запаси необхідних речовин закінчаться – такі клітини загинуть.

Протягом свого життя вони діють як доволі ефективні "мисливці" за мікробами. Науковці спроектували синтетичні клітини так, щоб їх рецепторні білки реагували на присутність у середовищі молекул маркерів бактерій кишкової палички, зв'язувалися з їх поверхнею і руйнували.

У майбутньому такі синтетичні системи можуть створюватися під найрізноманітніші завдання, навіть для знищення стійких до антибіотиків бактерій в організмі хворого.

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Теги: Здоров'я Медицина дослідження Лікування
Джерело: 24 Канал
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