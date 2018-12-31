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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Створили диво: як волонтери влаштували свято для військових та тих, хто працює у новорічну ніч

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      Без них у нас не було б свята. Проте часу, щоб організувати його для себе, у них немає. Адже одні забезпечують мир в країні, а інші весь час опікуються тими, хто цього потребує. Треті ж узагалі працюють в новорічну ніч. Журналісти 24 каналу розповіли про історії людей, яким волонтери зуміли подарувати новорічний настрій.

      В рамках соціального флешмобу "Маленька мрія - велика ялинка" організатори акції подолали три тисячі кілометрів, аби створити диво. 10 ялинок розвезли по різних куточках країни, ще 100 дерев відправили на фронт. На кожній із них українці залишили свої побажання.

      Читайте також: Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам

      Військові на передовій розпакували свої подарунки й ледве стримували сльози. Ці чоловіки протистоять ворогу на найнебезпечніших позиціях, і новорічна ялинка для них – привід згадати про життя без війни.

      Подарунок для військових
      Військовим на передову привезли 100 ялинок

      Один із військовослужбовців розповів, що обговорюють цивільне життя майже щодня і надіються, що війна нарешті закінчиться. "Хай буде мир та спокій. Щоб кожна жінка дочекалася свого чоловіка. А кожна дитина обійняла тата, який воює, обороняє нашу рідну неньку", – додав він.

      Хочу передати вітання своїй маленькій донечці Аріадні, яка на даний момент перебуває в Сумській області. Донечко, я тобі бажаю, щастя, здоров'я, мирного неба над головою і щоб ти ніколи не знала того, що зараз тут відбувається,
      – зазначила одна із жінок-військовослужбовців.

      Свій шматочок свята отримав і Яків Федірко. Чоловік вже півстоліття працює на Бердянському маяку, там і живе. Слухає шум моря й допомагає нашим кораблям безпечно пройти Азовським морем. Яків розповів, що маяк для нього – це рідний дім, він перебуває там весь час, зокрема і в новорічну ніч.

      Яків Федірко
      Яків Федірко

      На телевежі на Закарпатті цілодобово працюють зв'язківці. Керівник ретрансляційної станції Красна Сергій Мустяце знову зустрічатиме Новий рік на роботі.

      Сергій Мустяце
      Сергій Мустяце

      Вже 22 роки він піднімається на вершину гори Корець і слідкує за тим, щоб у місцевих жителів у новорічну ніч було телебачення, зв'язок та інтернет. Ялинку для Сергія три дні тягнули на висоту 1300 метрів над рівнем моря.

      Маленька мрія - велика ялинка
      Ялинку для Сергія Мустяце на вершину гори Корець тягнули три дні

      29-річна Олеся Кулик збирає навколо себе тварин. Вона заснувала у Запоріжжі притулок "Зграя", де живуть єноти, песці, совенята, собаки та коти. Одні залишаються з нею жити назавжди, про інших дівчина піклується, щоб згодом повернути в дику природу.

      Олеся Кулик
      Олеся Кулик

      За її словами, у 2018 році справи у притулку були не найкращі, тож ялинку і не ставили.

      Це справжнє диво, що завдяки всім цим людям у нас з'явилася ялинка. Я шалено люблю прикрашати будинок, та цього року в нас, на жаль, не було можливості це зробити,
      – пояснила жінка.

      До слова, 5 грудня весь світ відзначав Міжнародний день волонтера. 24 канал зібрав замальовку про те, що зробили і роблять волонтери, аби хоч так сказати "дякую" тим, завдяки кому українське суспільство змінюється на краще.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новорічні свята Волонтери
      Джерело: 24 канал
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