Виявили майже 50 тисяч фейкових профілів

Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно реєстрував фейкові профілі у соцмережах.

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Ботів зловмисник передавав замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах. Оплату за виконані замовлення чоловік отримував у рублях через електронні платіжні системи.

Загалом правоохоронці виявили майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах.

"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

зрив національної програми вакцинації;

виправдання збройної агресії Росії на Сході України;

дискредитацію української влади.



СБУ викрила "армію" ботів, які працювали на Росію

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;

GSM-шлюзи та SIM-банки;

5 тисяч SIM-карток українських операторів зв'язку.

Наразі тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності мешканця Харківщини до співпраці з російськими спецслужбам.



Зловмисник створив 50 тисяч фейкових профілів

Зверніть увагу! Наприкінці вересня СБУ викрила ботоферму на Волині. Фейки закликали до порушення територіальної цілісності України, зокрема агітували за приєднання східних областей України до Росії. Фінансували зловмисників російські замовники.