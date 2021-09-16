Створювали альтернативну реальність, – СБУ викрила ботоферму, яка працювала на Росію
Джерело:СБУ
СБУ викрила масштабну ботоферму. Зловмисники створювали профілі у соціальних мережах, які поширювали замовні матеріали з Росії.
Виявили майже 50 тисяч фейкових профілів
Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно реєстрував фейкові профілі у соцмережах.
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Ботів зловмисник передавав замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах. Оплату за виконані замовлення чоловік отримував у рублях через електронні платіжні системи.
Загалом правоохоронці виявили майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах.
"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:
- зрив національної програми вакцинації;
- виправдання збройної агресії Росії на Сході України;
- дискредитацію української влади.
СБУ викрила "армію" ботів, які працювали на Росію
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;
- GSM-шлюзи та SIM-банки;
- 5 тисяч SIM-карток українських операторів зв'язку.
Наразі тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності мешканця Харківщини до співпраці з російськими спецслужбам.
Зловмисник створив 50 тисяч фейкових профілів