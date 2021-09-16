Створювали альтернативну реальність, – СБУ викрила ботоферму, яка працювала на Росію

СБУ викрила масштабну ботоферму. Зловмисники створювали профілі у соціальних мережах, які поширювали замовні матеріали з Росії.

Виявили майже 50 тисяч фейкових профілів

Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно реєстрував фейкові профілі у соцмережах.

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Ботів зловмисник передавав замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах. Оплату за виконані замовлення чоловік отримував у рублях через електронні платіжні системи.

Загалом правоохоронці виявили майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах.

"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

зрив національної програми вакцинації;

виправдання збройної агресії Росії на Сході України;

дискредитацію української влади.



СБУ викрила "армію" ботів, які працювали на Росію

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;

GSM-шлюзи та SIM-банки;

5 тисяч SIM-карток українських операторів зв'язку.

Наразі тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності мешканця Харківщини до співпраці з російськими спецслужбам.



Зловмисник створив 50 тисяч фейкових профілів