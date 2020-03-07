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      Створює додаткову напругу в регіоні: низка ГО обурені зміною правил перетину КПВВ на Донбасі

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      Через КПВВ на Донбасі не пускатимуть людей з ознаками коронавірусу / Колаж 24 каналу

      Скасувати дискримінаційний наказ про обмеження пересування через КПВВ на Донбасі людям, у яких запідозрять коронавірус. З такою вимогою звернулися низка громадських організацій до командувача Об'єднаними силами Володимира Кравченка.

      У заяві, оприлюдненій на сайті громадської ініціативи "Восток-SOS" 6 березня, мовиться: оголошення ОС фактично означає, що українцям відмовлятимуть у в'їзді на підконтрольну Україні територію, якщо ті матимуть будь-які ознаки, які прикордонники вважатимуть симптомами коронавірусу.

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      Також у заяві, яку підписали кілька громадських організацій, зазначено, що таке рішення ОС обмежує права та свободи людини, "штучно поділяючи громадян України на тих, хто має право на отримання медичної допомоги і може вільно пересуватися, і тих, хто цієї можливості позбавлений".

      Заявники наголошують:

      • На окупованих територіях України відсутня можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу, тому люди прагнутимуть перетинати лінію розмежування у незаконний спосіб, якщо їх не пустять через КПВВ.
      • Рішення ОС про зміну правил перетину КПВВ на Донбасі "створює додаткову напругу між мешканцями тимчасово окупованих територій та тими, хто проживає в населених пунктах, розташованих близько КПВВ".

      Тому ГО вимагають скасувати наказ про тимчасові обмеження, які почали діяти з 7 березня.

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      Що відомо про зміну правил перетину КПВВ на Донбасі через загрозу коронавірусу

      Таке рішення в штабі Об'єднаних сил ухвалили через ймовірне поширення на окупованій території випадків захворювання на коронавірус. З 7 березня діятимуть такі зміни правил перетину КПВВ на Донбасі:

      • Кожного, хто перетинатиме лінію розмежування, будуть оглядати, включно з вимірюванням температури;
      • Якщо правоохоронці побачать ознаки, схожі на симптоми коронавірусу, – таких людей ізолюють;
      • Далі тих, хто має реєстрацію на підконтрольній Україні території, доправлятимуть до лікарень черговою машиною швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом;
      • А от тих, хто матиме симптоми коронавірусу, але мешкає на окупованих територіях, не впустять через КПВВ.

      Маска
      Зверніть увагу на те, як слід використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Окуповані території Новини України
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